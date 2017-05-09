Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Elam Başkanı Hristu’dan Açıklama: “tepak’taki Olaylarla Bir İlgimiz Yok”

Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos Hristu, Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) geçtiğimiz günlerde düzenlenen federasyon konulu etkinlikte çıkan olaylarla ilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Elam Başkanı Hristu'dan Açıklama: 'tepak'taki Olaylarla Bir İlgimiz Yok”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos Hristu, Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) geçtiğimiz günlerde düzenlenen federasyon konulu etkinlikte çıkan olaylarla ilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Simerini gazetesinin haberine göre, Hristu, tutuklananlardan birinin daha önce ELAM üyeliği için aday olduğunu fakat hiçbir zaman üye olmadığını ve partinin içişlerine hiçbir zaman müdahil olmadığını kaydetti.

Hristu, ayrıca, parti binasına yapılan saldırıları kınadığını belirterek, bu saldırıların nefret söylemlerinde bulunan AKEL tarafından yapıldığına inanmadığını ifade etti.

(GE/FEZ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“köfünye” (geçitkale) Yakınlarında Dijital Merkez Hazırlığı “köfünye” (geçitkale) Yakınlarında Dijital...
Rmmo Nöbet Kulübelerine Asker Maketi Kondu Rmmo Nöbet Kulübelerine Asker Maketi Kondu
Kiprianu Anastasiadis’i Değişmekle Suçladı Ve Uyardı Kiprianu Anastasiadis’i Değişmekle Suçladı Ve...
Ab Ara Bölgelerdeki Yollar İçin Para Vermeye Hazır Ancak “ayrıntı” İstiyor Ab Ara Bölgelerdeki Yollar İçin Para Vermeye Hazır...
Edek Başkan Vekili Maria Vasiliadu Oldu Edek Başkan Vekili Maria Vasiliadu Oldu
Elam, Rik’teki Türkçe Programlardan “endişeli” Elam, Rik’teki Türkçe Programlardan “endişeli”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“köfünye” (geçitkale) Yakınlarında Dijital...
Rum Taşımacılık Bakanı Marios Dimitriadis, Köfünye (Geçitkale)&nbsp; yakınlarındaki “Hellas Sat...

Haberi Oku