Elam Başkanı Hristu’dan Açıklama: “tepak’taki Olaylarla Bir İlgimiz Yok”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos Hristu, Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) geçtiğimiz günlerde düzenlenen federasyon konulu etkinlikte çıkan olaylarla ilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Simerini gazetesinin haberine göre, Hristu, tutuklananlardan birinin daha önce ELAM üyeliği için aday olduğunu fakat hiçbir zaman üye olmadığını ve partinin içişlerine hiçbir zaman müdahil olmadığını kaydetti.

Hristu, ayrıca, parti binasına yapılan saldırıları kınadığını belirterek, bu saldırıların nefret söylemlerinde bulunan AKEL tarafından yapıldığına inanmadığını ifade etti.

(GE/FEZ)

