Güney Kıbrıs:
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08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:13

Elam Ofisine Saldırı

ELAM’ın Limasol’daki ofisine saldırı gerçekleştirildiği haber verildi.

Elam Ofisine Saldırı
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ELAM’ın Limasol’daki ofisine saldırı gerçekleştirildiği haber verildi.

Politis gazetesi, cumartesi günü kimliği belirlenemeyen kişilerin ELAM’ın Limasol’daki ofisinin camını kırdığını yazdı.

Polisin, olayın geçtiğimiz günlerde Limasol’daki Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) federasyonla ilgili düzenlenen etkinliğe katılanlara yapılan saldırıyla ilişkili olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran gazete, ELAM’ın ise TEPAK’daki saldırının arkasında kendilerinin olmadığına dair açıklamada bulunduğunu aktardı.

Habere göre ELAM, Ekologlar ve EDEK yaptıkları açıklamalarla ELAM ofisine yapılan saldırıyı kınadı.

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