Elam İle Theoharus Arasında Türkiye Polemiği!

Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum milletvekillerini Türkiye’nin AB üyeliğinden ve Türkiye’nin finanse edilmesinin devamından yana olmakla suçlamasına Eleni Theoharus’tan cevap geldi.

Politis’in haberine göre, ELAM’ın suçlamasını “keyfî” diyerek, reddeden Theoharus, tezlerinin herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, ELAM’ın “aldatıcı şikayetlerinin gerçeği karalayamayacağını” söyledi.

Theoharus özellikle Marie Lepen’in aşırı sağ tezler ortaya koymasından sonra “Uluslar ve Özgürlükler Avrupası”nın (ENF) değişiklik önerilerine hiçbir “onurlu ve vatansever Kıbrıslı milletvekilinin” oy veremeyeceğini belirtti.