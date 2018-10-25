El Konulan Yasak İlaç Miktarı Üçe Katlandı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Rum tarafında bu yıl ele geçirilen ve el konulan yasadışı ilaç miktarının geçen yıla oranla 3 kat fazla olduğu haber verildi.Alithia’nın haberine göre, Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis 116 ülkenin katıldığı uluslararası boyutlu “PANGEA XI” isimli operasyon çerçevesinde, 9-16 Ekim’de gerçekleştirilen Rum tarafındaki postanelerin kargo birimleri ile Larnaka ve Baf havaalanları ve birkaç özel mülkte yapılan operasyonlarda bin 881 paket yasadışı ilaç ele...



Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Rum tarafında bu yıl ele geçirilen ve el konulan yasadışı ilaç miktarının geçen yıla oranla 3 kat fazla olduğu haber verildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis 116 ülkenin katıldığı uluslararası boyutlu “PANGEA XI” isimli operasyon çerçevesinde, 9-16 Ekim’de gerçekleştirilen Rum tarafındaki postanelerin kargo birimleri ile Larnaka ve Baf havaalanları ve birkaç özel mülkte yapılan operasyonlarda bin 881 paket yasadışı ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Angelidis, uluslararası çaplı ortak operasyonun tamamlanması sonrasında düzenlediği basın toplantısında kaçak/yasadışı olduğu gerekçesiyle piyasa değeri 72 bin ABD doları olduğu tahmin edilen 24 bin 436 birim ilaca el konulduğunu, biri internet üzerinden yasadışı eczane işleten 4 kişinin de tutuklandığını söyledi.

El konulanların antibiyotik, ereksiyon bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaç ve içerisinde yasaklı madde bulunan besin takviyesi, zayıflama ilaçları ve bir miktar uyuşturucu olduğu kaydedildi.

(ŞA/ŞEB)



