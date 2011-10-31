Eksik Enerji İçin İrmik Tatlısı

İrmik durum buğdayının öğütülüp elenmesiyle elde edilen bir besin maddesidir. İrmik tanecikleri 125-140 mikrometre büyüklüğünde, sarı renkte, parlak ve köşelidir. Irmik yapımında genellikle sert buğday kullanılır.

İrmik besin değeri yüksek olan bir yiyecektir. % 73 oranında karbonhidrat içerir. 100 gram irmik içinde yaklaşık 360 kcal enerji vardır. İrmik makarnanın ana maddesidir.

Sütlü irmik tatlısı acil enerji ihtiyacını karşılamak için birebirdir. İçeriğindeki basit karbonhidratlar sayesinde açıklık krizi anlarında çok etkilidir. Ayrıca kalsiyum desteği de sağlar.