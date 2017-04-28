Güney Kıbrıs:
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28 Nisan 2017 Cuma 10:09

Ekonomik Kriz Ve Yüksek Fiyat Nedeniyle İlaçlarını Kktc’den Alıyorlar

Rum Sayıştay Başkanlığı’nın ilaç fiyatlarıyla ilgili raporunda&nbsp; “ekonomik kriz ve ilaç fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle” önemli ve sürekli artan sayıda hastanın, ilaçlarını KKTC’den aldığı kaydedildi.

Ekonomik Kriz Ve Yüksek Fiyat Nedeniyle İlaçlarını Kktc'den Alıyorlar
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): Rum Sayıştay Başkanlığı’nın ilaç fiyatlarıyla ilgili raporunda  “ekonomik kriz ve ilaç fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle” önemli ve sürekli artan sayıda hastanın, ilaçlarını KKTC’den aldığı kaydedildi.

Haravgi’ye göre Sayıştay Başkanlığı’nın Rum Meclisi Denetim Komitesi’ne sunduğu ve dün iki merci tarafından mercek altına alınan raporda “meselenin siyasi boyutlarının ötesinde,  hastaların bu yolla satın aldığı ilaçların kalite denetiminin mümkün olmaması konusu da var” deniliyor ve “hastaların sağlığının doğrudan tehlikede olduğu” iddia ediliyor.

Habere göre Sayıştay raporunda, 5 ilaçta KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 6 Euro’dan 370 Euro’ya kadar fiyat farkı bulunduğuna da dikkat çekildi.

Fileleftheros haberi “İşgal Bölgelerinin Eczanelerinde Araştırma… Özgür Bölgeler İle İşgal Bölgeleri Arasındaki Fiyat Farkı yüzde 237’ye Ulaşıyor…. İncelemeler Kıbrıs’ı En pahalı Ülkeler Arasına Sokuyor” başlığıyla aktardı.

(ŞA/HÖ)

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