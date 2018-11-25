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Ekonomi Ve Enerji Bakanı Özdil Nami Fileleftheros’a Değerlendirmelerde Bulundu

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs konusunda üzerinde anlaşmaya varılan federal çözümü götürebilecek önkoşullar ve yol haritasına ilişkin Fileleftheros gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi Ve Enerji Bakanı Özdil Nami Fileleftheros’a Değerlendirmelerde Bulundu

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs konusunda üzerinde anlaşmaya varılan federal çözümü götürebilecek önkoşullar ve yol haritasına ilişkin Fileleftheros gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

25 Kasım 2018 Pazar 12:31
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Özdil Nami Fileleftheros’a Değerlendirmelerde Bulundu
Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs konusunda üzerinde anlaşmaya varılan federal çözümü götürebilecek önkoşullar ve yol haritasına ilişkin Fileleftheros gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Fileleftheros gazetesi “Federasyon İçin Son Αtış” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk lider Mustafa Akıncı ile KKTC hükümetinde koalisyonun en büyük ortağı olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Kıbrıs sorunundaki yeni müzakerelerin özünü ve metodolojisini belirleyecek yapıyı saptadığını savundu. 

Nami’nin görüşlerine de yer veren gazeteye göre, Nami, BM Genel Sekreteri’nin talep ettiği, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveyle referansların belirsiz ve somut bitiş tarihine sahip olmaması durumunda yeni müzakerelerin başlamasının söz konusu olmadığını belirtti. 

Gazete, Nami’nin referans şartlarının içeriğine değinerek, referanduma sunulacak iki kesimli, iki toplumlu federasyona ilişkin bir de yol haritası saptadığını iddia etti.

Habere göre, Nami, referans şartlarını iki bacağa ayırdı. Birincisinin yeni çözüm çabasının gerçekleşeceği metodoloji ve süreç; ikincisinin ise, içerik olması gerekiyor.

Gazete Nami’nin, gazeteye aktardığı diğer görüşlerine de yer verdi. 

(FK/FEZ)
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