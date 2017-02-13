Güney Kıbrıs:
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13 Şubat 2017 Pazartesi 10:29

Ekologlar Bugün Güvenlik Ve Garantilerle İlgili İki Toplumlu Etkinlik Düzenliyor

Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin bugün, güvenlik ve garantilerle ilgili iki toplumlu bir etkinlik düzenleyeceği bildirildi.

Ekologlar Bugün Güvenlik Ve Garantilerle İlgili İki Toplumlu Etkinlik Düzenliyor
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Lefkoşa, 13 Şubat 17 : Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin bugün, güvenlik ve garantilerle ilgili iki toplumlu bir etkinlik düzenleyeceği bildirildi.

Simerini gazetesi, etkinlikte Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi Müdürü Dr. Alexandros Lordos, SeeD Araştırmacısı Dr. İlke Dağlı ve Dr. Yorgos Kendas’ın konuşma yapacağını; bu isimlerin yanı sıra, iki toplumdan siyasi kişiliklerin, gazetecilerin ve araştırmacıların da görüşlerini ortaya koyacağını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki Gazeteciler Evi’nde saat 18.00’de başlayacak olan etkinlikte, “Güvenlik İçin Diyalog Girişimi” adlı çalışmanın sonuçlarının sunumu da yapılacak.

“LEFKOŞA ÜNİVERSİESİ”NDE KIBRISLI TÜRKLERLE İLGİLİ KONFERANS

Gazete, bir diğer haberinde ise, “Lefkoşa Üniversitesi”nin, Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili bir dizi konferans düzenlediği ve dün, ilki gerçekleştirilen konferansta “nüfusun yerinden edilmesi, üretim işleminden koparılma, toplumsal altyapının militarize edilmesi” gibi konuların işlendiğini yazdı.

Haberde, konferanstaki ana konuşmacının Türkolog Nikos Muduros olduğu ve Kıbrıs Türk toplumuna dair siyasi, mali ve toplumsal bilgiler verdiği belirtildi.

(GE/ÖK)

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