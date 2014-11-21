Eıde’ye “Soğuk Karşılama”

Fileleftheros, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin önümüzdeki hafta adaya gelmek için bavul hazırladığını ancak tarafların kendisini, önceki gelişinde bıraktığı “emanet” ile karşılamaya hazırlandığını yazdı.

Haberi “Eide’ye Soğuk Karşılama” başlığıyla veren gazete, Rum tarafının, Eide’nin müzakerelerin yinelenmesi formülünü reddettiğini açıkça ortaya koyduğunu yazdı. Haberde, Kıbrıs Türk tarafının ise Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun hidrokarbonların paylaşımı önerisinde ısrar ettiğini ve Eide’nin son ziyareti sırasında ortaya koyduğu “doğal gaz konusunun bir akil adamlar komisyonunda ele alınabileceği” fikrini kabul etmeyecek göründüğü belirtildi.

Kıbrıs’a pazartesi günü gelmesi beklenen Eide’nin bu kez siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğine dikkat çeken gazete, bu günlerde görüşmelerin ayarlanmakta olduğunu ve 25 Kasım Salı günü de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis-Eide görüşmesinin yapılacağı gün, Rum siyasi parti başkanları gayrı resmi konseyi, Rum tarafının tezini (önerisini veya karşı önerisini değil) netleştirmek üzere sabah saatlerinde toplanacak.

Espen Barth Eide, 26 Kasım sabahı da Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ile görüşecek ve 28 Kasım’da Kıbrıs’tan ayrılacak.