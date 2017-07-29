FLAŞ HABER

4 Yıl Hapis Yatacak

Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Temmuz 2017 Cumartesi 07:34

Eıde’nin Raporu İlerleyen Günlerde

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Crans-Montana’daki Kıbrıs Konferansı esas olmak üzere Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakere sürecine ilişkin raporunu önümüzdeki günlerde ya da haftalar içerisinde sunması bekleniyor.

Eıde'nin Raporu İlerleyen Günlerde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

KİPRİANU: “HÜKÜMET VE ANASTASİADİS’İN SON GÜNLERDE BM İLE ÇATIŞMA HALİNE GİRMESİ, KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇABALARA ZARAR VERİYOR”

HRİSTODULİDİS, ELEŞTİRİLERİNİ YİNELEDİ

 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Crans-Montana’daki Kıbrıs Konferansı esas olmak üzere Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakere sürecine ilişkin raporunu önümüzdeki günlerde ya da haftalar içerisinde sunması bekleniyor.

Haravgi gazetesi, “Eide Raporunu Eylül’de Teslim Edecek-AKEL Genel Sekreteri: Çözümden Uzaklaşıyoruz” başlıklı haberinde, New York’taki ASTRA muhabirinin elde ettiği bilgilere dayanarak, Eide’nin, Kıbrıs sorunundaki müzakere süreciyle alakalı tüm olguları içeren raporunu ileriki günlerde veya haftalarda teslim edeceğini yazdı.

Gazete, söz konusu raporun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulması ve Guterres’in de kendi toplama ve çıkarmalarını yaptıktan sonra bütünlüklü bir raporun Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılmasının beklendiğini kaydetti. Raporun ne zaman verilip, yayınlanacağının ise kesin olmadığı belirtildi.

Habere göre, diplomatik kaynaklar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve garantör üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla alışılagelmiş ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceği Eylül ayının ikinci yarısına kadar bekleyeceği görüşünde.

KİPRİANU

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili yorumlarına da yer verdi.

Habere göre, Kiprianu, ne Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, ne de başka birine, Kıbrıs sorunundaki ümidin canlı tutulması için kabul edilemez tavizlerde bulunulmasını önerdiğini söyledi.

Kiprianu, AKEL’in, ilkelere yönelik ısrar ve taktiğe ilişkin esneklikle, sürekli Kıbrıs sorunundaki iradeyi teyit ederek BM Genel Sekreteri tarafından sunulanların en üst düzeye çıkarılması için inisiyatiflerin üstlenilmesi gerektiğinden söz ettiğini belirtti.

Abdros Kiprianu, kendisinin sadece, “hükümet ve Anastasiadis’in son günlerde BM ile çatışma haline girmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara zarar verdiği” yönünde eleştiride bulunduğuna işaret etti.

HRİSTODULİDİS ELEŞTİRİLERİNİ YİNELEDİ

Bu arada Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, yaptığı bir açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına ilişkin eleştirilerini yineledi.

Hristodulidis, Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan açıklamalarda, Anastasiadis’e yönelik “anlaşmayı ileriye götürmekten korktuğu” şeklindeki eleştiriden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kıbrıs Rum tarafının, Crans-Montana’da Yunanistan ile birlikte, çok belirgin öneriler sunan taraf olduğunu savunan Hristodulidis, Kıbrıs Türk tarafının AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya atıfta bulunarak, Kıbrıs Rum toplumu içerisinde anlaşmazlık yaratmaya çalıştığını ileri sürdü.

Hristodulidis, özellikle Kıbrıs sorununda, farklı yaklaşımlara saygı gösterilmesiyle birlikte Kıbrıs Rum tarafında çatlağın bulunduğu görüntüsünün verilmesinin hiçbir zaman doğru olmadığını, herkesin kamu oyu açıklamalarına dikkat etmesi gerektiğini çünkü bazı kişilerin fırsat kolladığını savundu.

Hristodulidis, Anastasiadis’e yönelik eleştirilerin kişiselleştiği yönündeki yorumların sorulması üzerine, bunun, Güvenlik ve Garantiler, Toprak gibi konulara ilişkin somut olaylardan bahsedilmemesinden kaynaklandığını savundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maronitlerin Köylerine Dönmesi Kararına İlişkin Reaksiyonlar Devam Ediyor Maronitlerin Köylerine Dönmesi Kararına İlişkin...
Rum Hükümeti Kapalı Bölge Maraş Konusunda BM’ye Başvuruyor Rum Hükümeti Kapalı Bölge Maraş Konusunda BM’ye...
Juncker’in Mektubu Juncker’in Mektubu
Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Türk Tarafını Eleştirdi Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Türk Tarafını...
Güney Kıbrıs-Yunanistan Arasında Adalet Alanında İşbirliği Güney Kıbrıs-Yunanistan Arasında Adalet Alanında...
UNIFICYP Kararı Rum Basınında UNIFICYP Kararı Rum Basınında
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Maronitlerin Köylerine Dönmesi Kararına İlişkin...
Maronitlerin, KKTC’deki bütün köylerine dönmesi şeklinde KKTC’nin aldığı karara yönelik açıklamaların...

Haberi Oku