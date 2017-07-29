Eıde’nin Raporu İlerleyen Günlerde

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Crans-Montana’daki Kıbrıs Konferansı esas olmak üzere Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakere sürecine ilişkin raporunu önümüzdeki günlerde ya da haftalar içerisinde sunması bekleniyor.

KİPRİANU: “HÜKÜMET VE ANASTASİADİS’İN SON GÜNLERDE BM İLE ÇATIŞMA HALİNE GİRMESİ, KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇABALARA ZARAR VERİYOR”

HRİSTODULİDİS, ELEŞTİRİLERİNİ YİNELEDİ

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Crans-Montana’daki Kıbrıs Konferansı esas olmak üzere Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakere sürecine ilişkin raporunu önümüzdeki günlerde ya da haftalar içerisinde sunması bekleniyor.

Haravgi gazetesi, “Eide Raporunu Eylül’de Teslim Edecek-AKEL Genel Sekreteri: Çözümden Uzaklaşıyoruz” başlıklı haberinde, New York’taki ASTRA muhabirinin elde ettiği bilgilere dayanarak, Eide’nin, Kıbrıs sorunundaki müzakere süreciyle alakalı tüm olguları içeren raporunu ileriki günlerde veya haftalarda teslim edeceğini yazdı.

Gazete, söz konusu raporun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulması ve Guterres’in de kendi toplama ve çıkarmalarını yaptıktan sonra bütünlüklü bir raporun Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılmasının beklendiğini kaydetti. Raporun ne zaman verilip, yayınlanacağının ise kesin olmadığı belirtildi.

Habere göre, diplomatik kaynaklar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve garantör üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla alışılagelmiş ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceği Eylül ayının ikinci yarısına kadar bekleyeceği görüşünde.

KİPRİANU

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili yorumlarına da yer verdi.

Habere göre, Kiprianu, ne Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, ne de başka birine, Kıbrıs sorunundaki ümidin canlı tutulması için kabul edilemez tavizlerde bulunulmasını önerdiğini söyledi.

Kiprianu, AKEL’in, ilkelere yönelik ısrar ve taktiğe ilişkin esneklikle, sürekli Kıbrıs sorunundaki iradeyi teyit ederek BM Genel Sekreteri tarafından sunulanların en üst düzeye çıkarılması için inisiyatiflerin üstlenilmesi gerektiğinden söz ettiğini belirtti.

Abdros Kiprianu, kendisinin sadece, “hükümet ve Anastasiadis’in son günlerde BM ile çatışma haline girmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara zarar verdiği” yönünde eleştiride bulunduğuna işaret etti.

HRİSTODULİDİS ELEŞTİRİLERİNİ YİNELEDİ

Bu arada Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, yaptığı bir açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına ilişkin eleştirilerini yineledi.

Hristodulidis, Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan açıklamalarda, Anastasiadis’e yönelik “anlaşmayı ileriye götürmekten korktuğu” şeklindeki eleştiriden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kıbrıs Rum tarafının, Crans-Montana’da Yunanistan ile birlikte, çok belirgin öneriler sunan taraf olduğunu savunan Hristodulidis, Kıbrıs Türk tarafının AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya atıfta bulunarak, Kıbrıs Rum toplumu içerisinde anlaşmazlık yaratmaya çalıştığını ileri sürdü.

Hristodulidis, özellikle Kıbrıs sorununda, farklı yaklaşımlara saygı gösterilmesiyle birlikte Kıbrıs Rum tarafında çatlağın bulunduğu görüntüsünün verilmesinin hiçbir zaman doğru olmadığını, herkesin kamu oyu açıklamalarına dikkat etmesi gerektiğini çünkü bazı kişilerin fırsat kolladığını savundu.

Hristodulidis, Anastasiadis’e yönelik eleştirilerin kişiselleştiği yönündeki yorumların sorulması üzerine, bunun, Güvenlik ve Garantiler, Toprak gibi konulara ilişkin somut olaylardan bahsedilmemesinden kaynaklandığını savundu.