Güney Kıbrıs:
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09 Mayıs 2017 Salı 08:56

“eıde’ye Karşı Eylem Planı”

Rum ve Yunan hükümetlerinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi Genel Sekreter’e ayrı ayrı şikayet edecekleri haber verildi.

'eıde'ye Karşı Eylem Planı”
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NORVEÇLİ DİPLOMATI ANASTASİADİS MEKTUPLA, ÇİPRAS YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİNDE GUTERRES’E ŞİKAYET EDECEK

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Rum ve Yunan hükümetlerinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi Genel Sekreter’e ayrı ayrı şikayet edecekleri haber verildi.

Fileleftheros haberi “Eide’ye Karşı Eylem Planı… Lefkoşa ve Atina Müzakerelerdeki Olumsuz Tavrına İşaret Ediyor… Başkan Mektubunda Türkiye’nin Meydan Okumalarını ve Olumsuz Tavrını Ortaya Koyuyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete Rum ve Yunan hükümetlerinin, Guterres’e, müzakerelerdeki tavrından dolayı şikayet edecekleri Eide’yi “Türk tehditlerini Güney Kıbrıs’a karşı baskı unsuru olarak kullanmaya çalışmakla” suçlayacaklarını yazdı.

Haberde  Guterres’e bugün mektup gönderecek olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in daha çok Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik “meydan okumaları” (Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri) üzerinde duracak ve prosedürde, bugün artık belirgin hale gelen ilerleme olmayışına, Kıbrıs sorunundaki tavrını (Türk vatandaşlarına dört özgürlük) gerekçe göstererek Ankara’yı suçlayacağı kaydedildi.

Gazete Anastasiadis’in, Espen Barth Eide ile ortaya çıkan sorunu “kişiselleştirmekten” kaçınacağını, “Eide’den şikayetinin kişisel anlaşmazlık olarak algılanmaması” için mektubunda sadece  “müzakereler yönünde yardımcı rol oynaması ve yardımcı olmayan tarafları kınaması, taraflardan birine baskı yapmak için tehditlerin arkasına gizlenmemesi gerektiği” iddiasına yer vereceğini yazdı.

Habere göre Eide konusu Guterres’e, daha sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras tarafından, bu hafta perşembe günü, uluslararası konferans için bulunacakları Çin’de yapacakları görüşmede iletilecek. Planlı Çipras-Guterres görüşmesinde Kıbrıs sorunu da ele alınacak ve Çipras, Eide konusunu Guterres’e bu bağlamda açacak.

Gazete yaklaşık bir ay önce de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Guterres’e mektup göndererek Eide’yi şikayet ettiğini hatırlattı.

Habere göre BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stefan Dujarric, Eide’nin şahsıyla ilgili dile getirilen şikayetlerle ilgili soruya karşılık Guterres’in Eide’ye güveninin sürdüğünü ve Özel Danışman’ın zor bir görev ifa etmekte olduğunu söyledi.

Gazete Halkın Sesi gazetesine verdiği söyleşiyi ve bu çerçevede, sözde Rum “MEB’indeki aramaların durması için baskı beklenmesi gerektiği” sözlerini işaret ederek Kıbrıs Özel Danışmanı’nın  “yeni açıklamalarıyla Rum tarafına şantaj yapmaya aynı hızda devam ettiğini” öne sürdü.

Gazete haberinin “Müzakereler Devam Ediyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde  Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum dengi Andreas Mavroyannis’in, bugün saat 09.30’da bir araya geleceğini yazdı, bu görüşmenin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in  Avrupa Komisyonu temsilcileriyle iki günlük yoğun temaslarının ardından gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Gazete Akıncı ve Anastasiadis’in yarın, Komisyon’un yapısal reform daimi destek grubu başkanı Marteen Verwey ile Kıbrıslı Türklerin uyumuyla ilgili yetkili alt komitenin bugüne kadar kaydettiği ilerlemeyi ele almak üzere görüşeceğini hatırlattı.

Politis’in “Yeni Cenevre’ye Hazır… Ama Guterres’e Mektubunda Türkiye’yi Karalıyor… Başkan’ın BM Genel Sekreteri’ne Mektubunun Bugün Gönderilmesi Bekleniyor” başlıklı haberinde göre Anastasiadis, daha çok Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri üzerinde duracağı mektubunda “Güvenlik ve Garantiler için düzenlenecek yeni bir Cenevre konferansına gitmeye hazır olduğunu” da yazacak.

Simerini manşet haberine “Türk Meydan Okumaları Şikayet Ediliyor… Başkan’dan Eide’nin Kabul Edilemez Tavrı Konusunda BM Genel Sekreteri Nezdinde Girişim… Norveçli Diplomat Hidrokarbonlar Nedeniyle Gerilimden Söz Ediyor” başlık ve spotlarını attı.

Alithia Eide’nin Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamayı geniş ölçekte aktardığı haberini manşetten “Büyük İlerlemenin veya Çöküşün! Eşiğinde… Espen Barth Eide Bir Kez Daha Uyarıyor… ‘Ufukta Temmuz’da Doğan Gaz Aramaları Konusunda Başgösteren Bir Kriz Var’” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Anastasidais’in Guterres’e mektubu haberini ise “Hükümet Eide Meselesini Devam Ettirmek İstemiyor… Guterres’e Mektubunda Hiçbir İfade Yok” başlığıyla verdi.

(ŞA/HÖ)

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