Eıde’ye Bm Desteği Rum Basınında...

BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ DUJARRIC’İN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA DA YANKI BULDU

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin görevini layıkıyla yaptığına ilişkin açıklamaları Rum basınında da yankı buldu.

Haravgi gazetesi “BM Genel Sekreteri’nden Eide’ye Tam Destek” başlığıyla verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup yazarak Eide’yi “Türk tarafı adına lobi yapmak” ile suçladığına dair basında çıkan bir haber üzerine sorulan soruya yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Eide’nin görevini layıkıyla yaptığını söyleyen Dujarric, söz konusu mektubu görmediğini ancak Eide’nin çalışmalarından memnun olduklarını bildirdi.

KİPRİANU

Öte yandan Politis gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kocias’ın BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupla ilgili bir soruya yanıt verirken yaptığı açıklamada, konuyu basından öğrendiğini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ulusal Konsey’de, mektubun Kıbrıs Rum tarafıyla uzlaşı içerisinde mi gönderildiğine dair net yanıtlar vermediğini ifade eden Kiprianu, “Eide’nin uzaklaştırılmasıyla ne elde edecekleri” sorusunu sorarak, “yerine başka birisi gelirse bilgi sahibi olmak için zaman ihtiyaç olunacağını” söylediği.

EİDE KIBRISLI TÜRK VE RUM GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Politis gazetesi bir başka haberinde, Eide’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) medyayla ilgili toplantısının ardından, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen temsilcileriyle bir araya geldiğini yazdı.

(HC/HÖ)