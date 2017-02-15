Güney Kıbrıs:
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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

Eıde: “şu Anda İki Toplum Arasındaki Ortam İdeal Değil Ancak Sorunlar Aşılabilir”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide “şu anda iki toplum arasındaki ortam ideal değil” dedi ancak sorunların aşılmasının mümkün olduğuna inanç belirtti.

Eıde: 'şu Anda İki Toplum Arasındaki Ortam İdeal Değil Ancak Sorunlar Aşılabilir”
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Lefkoşa, 15 Şubat 17 (.):  BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide “şu anda iki toplum arasındaki ortam ideal değil” dedi ancak sorunların aşılmasının mümkün olduğuna inanç belirtti.

Rum radyosu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bu sabah görüşen Eide’nin görüşme sonrasında yukarıdaki gözlemini ortaya koyduğunu duyurdu.

“Bugüne kadar kaydedilen önemli ilerlemeye” işaret eden Eide, buna rağmen iki liderin, prosedürün “son ama en zor mili diye nitelediği” son aşamada ilerleyebilmek için toplumlarının geniş desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti, son gelişmelerin bu nedenle herkeste endişe yarattığını söyledi.

Eide şu anda ortamın ideal olmamasına karşın sorunların aşılmasının mümkün olduğuna inanç belirtti.

(ŞA/HÖ)

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