Eıde Pazartesi Liderlerle Ayrı Ayrı Görüşecek...

İYİ NİYET MİSYONU RAPORUNUNDA CRANS-MONTANA’DAKİ GELİŞMELER DETAYLI KAYDEDİLECEK

Lefkoşa, 20 Temmuz 17 : BM’nin, Crans-Montana’da cereyan edenlerin BM’nin bakış açısıyla detaylı yer verilmesi beklenen iyi niyet misyonuyla ilgili rapor hazırlıklarının, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Ada’ya geleceği Pazartesi’nden itibaren başlayacağı haber verildi.

Politis; “Espen Barth Eide Her Şeyi Yazacak... Crans-Montana İle İlgili BM Versiyonlu Rapor” başlıklı manşet haberinde hafta başında Eide’nin Kıbrıs Grubu’nun, son dönemde Kıbrıs sorununda gelişenleri detaylı kaydedileceği iyi niyet misyonu raporunun, Crans-Montana’daki son yemekle ilgili Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının versiyonlarından çok farklı olabileceğini yazdı.

Habere göre Eide, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasadis ile ayrı ayrı görüşecek. Salı akşamı, Özel Temsilci Elizabeth Spehar ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendiren Eide, gazetecilere yaptığı açıklamada; BM’nin, olguları kaydedeceğini söyledi. Eide, top yekun başarısızlıktan söz ederek suçlama yapmaktan kaçındı ve bundan sonraki adımların iki lidere kaldığını söyledi.

Güvenlik Konseyi üyelerinin, Kıbrıs sorununun daha önce hiç olmadığı kadar çözüme yaklaştığı görüşünde birleştiğine işaret eden Eide, Crans-Montana’da daha çok öz, daha çok anlayış ve çok daha fazlası olduğunu belirterek “bunlar doğru kaydedilmezse yazık olur” dedi.

Habere göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis Rum yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi’ne yapılan bilgilendirmeden memnun olduğunu söyledi. Bunun bir gözden geçirme ve prosedürün olumlu yönleri üzerine bina edilmesi gereken bir dönem olduğunu söyledi.

Alithia; “Karşılıklı Suçlama Değil Düşünme Zamanı… Güvenlik Konseyi ve Eide’den İki Lidere Eşzamanlı Mesaj” başlıklı manşet haberinde Eide’nin gazetecilere hitap ederken “herkes, kendisi dışında herkesin yanlış, kendisinin doğru olduğunu sanıyor görünüyor” sözünü öne çıkardı.

Eide’nin liderlerden, sonuç çıkarmak için acele etmemelerini ve şimdi ne yapılabileceğini düşünmelerini istediği, bunu yaparlarsa BM’nin hazır olduğuna işaret ettiği kaydedilen haberde Eide’nin Pazartesi günü “belki de son kez bugünkü sıfatıyla geleceğine” dikkat çekildi.

“PROSEDÜRÜN KIBRIS AİDİYETİNİ DEĞİŞTİRME NİYETİ” İDDİASI...

Fileleftheros; “Yükseltilmiş Role Sıcak Bakıyor… Eide Güvenlik Konseyi’nde ‘Kıbrıs Aidiyeti’nde Değişime İşaret Etti” başlıklı manşet haberinde Güvenlik Konseyi’nde yaptığı bilgilendirmede Eide’nin “Kıbrıs aidiyetli prosedür” terimini değiştirmek eğiliminde olduğu izlenimi verdiğini savundu.

Eide’nin, BM’nin soruna müdahil olma yönteminin değişmesi ve yükseltilmesi gerektiği görüşünde olduğu bilgisi bulunduğunu öne süren gazete “geçmişte de benzer hareketlerde bulunduğunu ancak Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in tepkisi nedeniyle başaramadığını” iddia etti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Eide’nin Güvenlik Konseyi’nde objektif bir bilgilendirme yaptığını ve Güvenlik Başlığı’nı öne çıkardığını yazdı ve bilgilendirme sonrasında gazetecilere yaptığı “top iki liderde” ve “karşılıklı suçlama oyununa girme zamanı değil” açıklamasını öne çıkardı.

Gazete BM Güvenlik Konseyi’nin, dönem başkanı Çin’in Daimi Temsilcisi tarafından okunan “iki tarafın Kıbrıs sorununa, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına dayalı, kapsamlı ve sürdürülebilir çözüm bulma çabalarını desteklemeye devam edeceğini teyit ederek müdahil tarafları çözüm taahhütlerini tutmaya, kazanımları idame ettirmeye ve prosedürün yeniden başlaması için en iyi yolu düşünmeye çağırdığı” yazılı açıklamasını da geniş ölçekte okurlarına aktardı.

Haravgi; “Güvenlik Konseyi Üyeleri Kıbrıs Sorununu Farklı Yorumluyor… ABD: UNFICYP (BM Barış Gücü) Toprakla İlgili Durum Temelinde Yeniden Düzenlensin” başlıklı haberinde Eide’nin bilgilendirmesinin ardından Güvenlik Konseyi üyelerinin farklı değerlendirmeler yaptığına işaret etti.

Konsey üyesi ülke temsilcilerinin BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması gerektiği görüşünde birleştiğini yazan gazete ABD temsilcisinin, “barış misyonlarının toprakla ilgili duruma göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün yıllardır gözden geçirilmediğine dikkat çektiğini vurguladı.

Habere göre İngiltere temsilcisi, durumun daha da kötüleşmemesi için ara verilmesi ve toparlanma dönemi tanınması gerektiğine işaret etti.

Rus temsilci, prosedürde organizasyon sorunu olduğuna, nihai anlaşma için somut takvim beklenmemesi gerektiğine işaret etti

Başarısızlıktan herkesin ders çıkarması ancak karşılıklı suçlamadan kaçınılıp toparlanılması gerektiği söyleyen Fransız temsilci iyi niyet misyonunu da elzem diye niteledi.

Mısır temsilcisi ise, Türkiye’yi “gerekli iyi niyeti göstermemekle” suçlarken İsveç ve İtalya temsilcileri AB’nin prosedürdeki rolünün önemine işaret etmekle birlikte sorunu AB’nin değil BM’nin çözebileceğine vurgu yaptı.

(ŞA/SEL)