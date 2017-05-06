Güney Kıbrıs:
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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:49

Eide’nin New York Temasları

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin New York’ta perşembe ve cuma günü Kıbrıs sorununa ilişkin birçok temas gerçekleştirdiği, dün akşam geç saatlerde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğü bildirildi.

Eide'nin New York Temasları
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Lefkoşa, 6 Mayıs 17: BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin New York’ta perşembe ve cuma günü Kıbrıs sorununa ilişkin birçok temas gerçekleştirdiği, dün akşam geç saatlerde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin New York’ta Kıbrıs sorununa ilişkin birçok temas gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Eide’nin iki günlük temasları çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkenin temsilcileri ve diğer üyelerin temsilcileriyle görüştüğünü yazdı.

Eide’nin ayrıca, İskandinav ülkelerinin büyükelçileriyle de bir araya geldiğini ve dün de Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’yla bir araya gelmesinin beklendiğini aktaran gazete, Genel Sekreter Guterres’le görüşmesinin ise dün akşam geç saatte gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladı.

“ALTERNATİF SONUÇLAR İÇİN ALTERNATİF SENARYOLAR”

Öte yandan gazeteler, Eide’nin Guterres’le görüşmesi öncesinde Rum Haber Ajansı’na açıklamada bulunduğunu ve Guterres’le görüşmesinin, “BM’yi, müzakerelerin alternatif sonuçları doğrultusunda alternatif önlemlere hazırlamayı amaçladığını” söylediğini yazdılar.

Alithia gazetesinin haberine göre Eide röportajında özetle, “BM’nin olumlu ya da olumsuz tüm sonuçlara hazır olması gerektiğini” söyledi.
Eide: “Planımız, en kısa sürede bir anlaşmaya ulaşmaları konusunda liderlere yardım etmektir. Eğer bu başarısız olursa belki de başka seçeneklerin masaya gelmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Siyasi irade olması durumunda olayların Cenevre’de bir konferansa ilerleyebileceğini de iddia eden Eide, “Beklemede bulunan konuların kapanması yönünde müzakereciler düzeyinde kararlı bir çabanın mevcut olduğunu” da vurguladı.

(SB/HÖ)

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