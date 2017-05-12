Eide: “her Sürecin Kendi Doğal Dinamizmi Var”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17: BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dün sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Politis ve diğer gazeteler, BMGS Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiğini, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise BM’nin müzakere sürecini katkı koymaktaki kararlılığına vurgu yaptığını yazdılar.

Gazete, Eide’nin dün sabah Rum lider Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “son iki yılda müzakerelerde çok şeyin başarıldığını ancak her sürecin kendi doğal dinamizmi olduğunu” söylediğini yazdı.

Eide, “bunun BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nin görüşü olduğunu” ifade ederek, “takvimler olmasa dahi müzakerelerde sorunlara yol açacak gelişmeler olabilir” şeklinde konuştu.

“Gerek iç gerekse dışta, müzakerelerin etrafını saran zor bir ortamın bulunduğunun bir sır olmadığını” ifade eden Eide, tüm taraflara, müzakerelerde sorunlara yol açabilecek her türlü gerginlikten kaçınmaları” çağrısında bulundu.

Alithia gazetesi ise, Eide’nin Anastasiadis’le görümesi sonrasında yaptığı açıklamada, liderlerin 17 Mayıs tarihinde yapacakları görüşmede müzakerelerin değerlendirmesinin gerçekleştirileceğini vurgulayarak bu tarihe kadarki zamanın mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete haberinin devamında Eide’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamalarına da yer verdi ve “kaybedecek zaman yok” sözlerini manşete taşıdı.

EİDE GÖREVİNDEN AYRILIYOR İDDİASI

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Eide’nin Anastasiadis’le dün gerçekleştirdiği görüşmede, BMGS Kıbrıs Özel Temsilciliği görevinden kesin olarak ayrılacağı bilgisini verdiğini iddia etti.

Habere göre Eide, Anastasiadis’e sözleşmesinin biteceği tarih olan Eylül ayına kadar Kıbrıs sorununun çözümü için gösterdiği büyük çabayı sürdüreceğini belirtti.

Gazete, Eide’nin görevinden ayrıldıktan sonra partisinin seçim öncesi kampanyalarında yer almak amacıyla Norveç’e döneceğini, partisi için önemli bir şahsiyet olan Eide’nin, partisinin hükümete gelmesi durumunda başbakan veya dışişleri bakanı olmasının beklendiğini aktardı.

Gazete, Eide’nin Anastasiadis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesindeki seçimlerle ne kadar ilgilendiğinin sorulması üzerine, “BM Genel Sekreteri’nin kendisinden çözüme yönelik çabalarını ikiye katlamasını talep ettiğini, hiçbir yere gitmeyi planlamadığını ve şu anda Kıbrıs sorununa odaklandığını” söylediğini yazdı.

Eide’nin söz konusu açıklamasını yorumlaması istenen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise: “Herkes çabalarını ikiye katlamakla iyi eder. Bizim de görüşümüz budur” şeklinde konuştu.

PARTİRDEN EİDE VE ANASTASİADİS’E ELEŞTİRİLER

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, DİKO, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve Çevrecilerin dün yaptıkları açıklamalarla Eide ve Anastasiadis’e eleştirilerde bulunduklarını yazdı.

Habere göre DİKO, Eide’yi, “Türk yasadışlılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını yasal olarak uygulamasını eşit tutmakla” ve Anastasiadis’i ise “devleti hiç olmadığı kadar kötü bir konuma getirmekle” suçladı.

Vatandaşlar İttifakı’ndan yapılan açıklamada ise Eide’ye “dramatik anlara sebep olacakları şikayet etmesi” çağrısında bulunulurken Çevreciler ise “müzakerelerin Türkiye’nin baskıları altında devam ettiği” iddiasında bulundu.

PAPADOPULOS: “BAŞKAN OLURSAM ÖNERİLERİ GERİ ÇEKECEĞİM”

Gazete bir diğer haberinde ise, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, başkanlık seçimlerini kazanması ve görevi üstlenmesi durumunda Kıbrıs sorununa ilişkin sunulan önerileri geri çekeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Papadopulos dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun ideal çözümünün, DİSİ ve AKEL tarafından sürekli çiğnenen Rum Ulusal Konseyi’nin oy birliğiyle aldığı kararlar ve BM tüzükleri olduğunu ileri sürdü.

(SB/HÖ)