Eide Disi Başkanı Averof Neofitu İle Görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, dün, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile bir araya geldiği belirtildi.

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, dün, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun bir kez daha görüşme yaptığına dikkati çekti.

Habere göre Neofitu, Eide’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile temaslarda bulunacağı New York ziyareti ışığında, Eide ile yaptığı görüşmeyi önemli ve oldukça ilgi çekici olarak nitelendirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamaları temelinde, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen liderler görüşmesinde, bazı konularda ilerlemenin bulunduğunu ifade eden Neofitu, “Kıbrıslı Türkler tarafından önemli siyasi irade gösterilmesi gereken yeteri kadar konunun da hala durduğunu” savundu.

Neofitu, Kıbrıs sorununun, dar zaman takvimleri nedeniyle değil, gerekli görüş birliklerinin sağlanması konusunda Türkiye tarafından gerçek siyasi iradenin olmaması nedeniyle bugüne kadar çözümlenemediğini iddia etti.

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının gerçek siyasi irade göstermesi durumunda beklenen ilerlemenin olacağını, önemli başlıklarda uzlaşmaların ve görüş birliklerinin sağlanacağını ileri süren Neofitu, (bunların sağlanması durumunda) o zaman, Güvenlik konularının ele alınacağı Kıbrıs sorununa ilişkin ikinci bir konferans yolunun açılacağını da savundu.

Toprak konusunda ise Neofitu, bu konuda uzlaşma sağlanması için, “Kıbrıs Türk idaresi altındaki toprağın yüzde 28.5 veya yüzde 28.7 şeklinde olması, 90-100 bin göçmenin geri dönmesi, kıyı şeritlerinde denge bulunması, “Omorfo” (Güzelyurt) bölgesinin Kıbrıs Rum idaresi altında bulunması gerektiğini” ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki araştırmaların ertelenmesinin söz konusu olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Neofitu, “Kıbrıs, 1974 yılından beridir süren Türk işgali olsa da, egemen ülke olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Neofitu ayrıca Kıbrıs sorunu çözümlenmeden, birleşik Avrupa’ya dahil olduklarını, Türkiye’nin tehditlerine karşın üç başarılı izin turu ihalesine sahip olduklarını, sondajların yapıldığını ve “Afrodit” yatağı için bugün ticari programın bulunduğunu belirtti.

Alithia gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, bu açıklamaları, İsveç Büyükelçisi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığını yazdı.

EİDE NEW YORK’A GİDİYOR

Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, liderler arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasının ardından müzakereler süreci hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bilgi vermek amacıyla New York’a gideceğini yazdı.

Gazete Eide’nin, New York’a, BM’ye gideceğine ilişkin açıklamanın, ayrıca liderler arasındaki son görüşmeye de değinen BM Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapıldığını belirtti.

Habere göre Dujarric, iyi bir görüşme olmasına karşın bir çok farklılığın durmaya devam ettiğini, bununla birlikte BM’nin, buna müteakip kritik haftalarda sürecin kararlıkla ileriye götürülmesi amacıyla her türlü çabanın sarf edileceğini ümit ettiğini de dile getirdi.

Politis gazetesi ise Eide’nin New York’a gitmesi ile Eide-Neofitu arasındaki görüşmeyi “Eide, New York İçin Ayrılmadan Önce Averof’u Gördü” başlığıyla verdi.

Eide’nin, Kıbrıs’tan New York’a olan uçuşunu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu görmek için değiştirdiğini yazan gazete Eide’nin, New York için salı akşamı uçmasının söz konusu olduğunu ancak bunu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüşmesinin ardından, dün sabah gerçekleştirdiğini belirtti.

Habere göre Eide, Neofitu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Gazete Eide’nin, hafta sonunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini yazdı.

Habere göre Eide’nin, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile yapacağı görüşmelerde, iyi bir ortamda devam eden ancak Türkiye’nin “davranışından” dolayı Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki gelecek ay yaşanacak gelişmeler ve Rum başkanlığı seçim kampanyasına bağlı olarak tökezleme tehlikesi bulunan sürece nasıl ivme kazandırılabileceği konusunu ele alması bekleniyor.

Gazete, çıkmaz yaşanması durumunda BM’nin Kıbrıs’taki varlığıyla ne olacağı konusunun da gündemde olmasının beklendiğini yazdı.

(FK/HÖ)