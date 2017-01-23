Güney Kıbrıs:
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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Eide, Bm Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün BM Güvenlik Konseyi’ne, müzakerelerdeki gelişmeler hakkında bilgi vereceği belirtildi.

Eide, Bm Güvenlik Konseyi'ni Bilgilendirecek
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Lefkoşa, 23 Ocak 17 : BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün BM Güvenlik Konseyi’ne, müzakerelerdeki gelişmeler hakkında bilgi vereceği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP ) Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile birlikte bugün öğleden sonra Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmeler hakkında BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vereceğini yazdı.

Gazete aynı haberinde, Büyük Britanya tarafından geçtiğimiz Perşembe günü Güvenlik Konseyi daimi üyelerine sunulan BM Genel Sekreter’inin UNFICYP görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor taslağının teknik niteliğe sahip olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın, batılı bir diplomata atıfta bulunduğu haberine dayanarak, “teknik nitelikli bir rapor taslağının söz konusu olduğunu” belirtti.

Habere göre, aynı batılı kaynak, rapor taslağının, 26 Ocak’ta yapılacak toplantıda kolay bir şekilde onaylanacağını ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerden bahsedildiği 4’üncü paragrafta, 11 Şubat 2014 ortak açıklama ve 14 Eylül 2016’deki taahhütler çerçevesinde yürüttüğü müzakerelerde, Cenevre konferansının toplanması da dahil olmak üzere, sağlanan ilerlemenin selamlandığını yazan gazete, kayıplarla ilgili paragrafta değişiklik yapıldığını, henüz belirlenemeyenler oranının yüzde 68’ten, yüzde 63’e düşürüldüğünü belirtti.

Habere göre, KKTC’deki askeri bölgelerdeki kazılarla ilgili ifade de değişti ve “BM Güvenlik Konseyi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2016 yılında, Kuzey Kıbrıs’taki askeri bölgelerde 10 kazı yaptığını not etmektedir” şeklinde ifadeye yer verildi.

Gazete, rapor taslağının gerekçeler bölümünde ayrıca Barış Gücü’nün geçici döneminin planlanmasına ilişkin paragrafa “daha” kelimesinin eklendiğini, böylelikle “Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri’nden anlaşmaya ilişkin olarak geçici dönemin planlamasını daha da yoğunlaştırmasını talep ediyor” ifadesinin kullanıldığını belirtti.

(FK/FEZ)

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