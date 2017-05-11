Eıde Anastasiadis'le Görüştü

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bu akşam yapılacak liderler görüşmesi çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Eide, Anastasiadis’e, geçen hafta New York’ta yaptığı temaslarıyla ilgili bilgiler verdiğini söyledi.

Anastasiadis’e, BM’nin, iki liderin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin fırsattan yararlanabilmesi için elinden geldiği kadar katkı koymaya kararlı olduğu mesajını aktardığını belirten Eide, ayrıca Anastasiadis’le, müzakerelerde atılacak adımları ele aldıklarını, aynısını öğleden sonra bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da yapacağını ifade etti.

Eide, 17 Mayıs’taki liderler toplantısında ise görüşmelerin bir değerlendirilmesinin yapılacağını belirtti.

Gerek içte, gerekse dışta, görüşmeleri saran zor bir atmosfer olduğundan söz ederek; tüm tarafları, görüşmelerde daha fazla sorun yaratabilecek herhangi bir gerginliği azaltmak için her türlü çabayı göstermeye çağıran Eide, liderlerin son aşamaya geçmeyi başarmaları için uygun atmosferin yaratılması gerektiğini ifade etti.

(HC/HA)