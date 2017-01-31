Güney Kıbrıs:
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31 Ocak 2017 Salı 11:42

Eıde Anastasiadis İle Görüştü

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın yapacağı görüşmeyi, büyük öneme sahip olarak nitelendirdi.

Eıde Anastasiadis İle Görüştü
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“LİDERLERİN YARINKİ GÖRÜŞMESİ BÜYÜK ÖNEME SAHİP… KOŞULLAR UYGUN OLDUĞUNDA KONFERANS DEVAM EDECEK”

Lefkoşa, 31 Ocak 17 : BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın yapacağı görüşmeyi, büyük öneme sahip olarak nitelendirdi.

Rum haber kaynaklarına göre, bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Rum Başkanlık Sarayında kabul edilen Eide, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “yarın, uluslararası konferansa geri dönmeye hazırlanmak için, önümüzdeki birkaç günden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını göreceklerini söyledi”.

12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs’la ilgili konferansın, görüşmenin başlangıcı olduğunu da dile getiren Eide, bu kadar zor konuların bir veya iki günde tamamlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Eide, koşullar uygun olduğu zaman konferansın devam edeceğini de sözlerine ekledi.

(İY/ÖK)           

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