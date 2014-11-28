Eide Uyardı: “Müzakerelerden Kaçan Anastasiadis’tir"

“HİDROKARBONLAR YALNIZ DENİZ HUKUKU KONUSU DEĞİLDİR. RUM TARAFI TEK YANLI UZUN VADELİ KARARLAR ALIYOR”

KÖŞK: “EIDE’NİN SÖZLERİ BİZE SÖYLEDİKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR VE GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, kendi işinin tarafları müzakere masasına geri getirmek değil bu prosedüre yardımcı olmak olduğunu belirterek “Nikos Anastasiadis’in müzakerelerden kaçma nedenlerini anlıyorum. Ama kaçan kendisidir” dedi.

Eidei, hidrokarbon konusunun sadece Deniz Hukuku konusu olmadığına işaret etti ve “Genel Sekreter’in son Kıbrıs Özel Danışmanı olacağım. Bunun çözüm için sebep olmasını diliyorum” diye konuştu.

Fileleftheros “Bir Nala Bir Mıha... Eide Kinayeli Bir Şekilde Son Temsilci Olacağı Uyarısında Bulundu... Kıbrıs Rum Tarafı Hidrokarbonlara Hukuk Açısından Bakıyor” başlıklı haberinde Eide’nin tamamen çözümsüzlük mesajı vererek BM’nin çözüm çabalarını terk edeceğine gönderme yaptığını yazdı.

Bunun, BM temsilcilerinin baskı çemberi yaratmak maksadıyla sıklıkla başvurdukları bir uyarı olduğu görüşünü ortaya koyan gazete, Eide’nin bunları, dün Prio Enstitüsü’ndeki konuşmasında dile getirdiğini belirtti.

Habere göre konuşmasında, gerçekçi iyimser olduğunu, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için çözülmesi gereken birçok meydan okuma bulunduğunu anlatan Eide “Müzakereler yeniden başladığında karşılaşacağımız gerçek anını göğüsleyebilmek için çabuk hareket etmemiz gerek” ifadesini kullandı.

Eide’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve hidrokarbon konusunda mesafeli durmaya çalıştığını ve bunun da tepki çektiğini belirten gazete Eide’nin dün RİK’e verdiği mülakatta ise Rum yönetimi uluslararasında tanınmış olduğundan Uluslararası Hukuk’a saygı gösterilmesi gerektiğini ancak hidrokarbonların sadece Deniz Hukuku konusu olmadığını söylediğine işaret etti, şunları ekledi:

“Eide, ‘hidrokarbon konusu sadece Deniz Hukuku konusu değildir. Kıbrıs bölünmüş ve Rum tarafı da hidrokarbonlar konusunda tek yanlı olarak uzun vadeli kararlar alıyor. Hidrokarbonlar çok boyutlu bir konudur ve sadece Deniz Hukuku ile sınırlı kalınmamalıdır. Konu hakkında Rum tarafı hukuki pozisyon alıyor Kıbrıs Türk tarafı ise gelecekten endişe duyuyor’ ifadelerini kullandı. Espen Barth Eide’nin bu açıklaması hükümeti rahatsız etti. Hükümet bu tür açıklamaların kabul edilemeyeceğine işaret etti.”

“BAŞIMIZA YENİ DOWNER ÇIKTI”

Simerini gazetesi, Eide’nin RİK’e verdiği mülakatı “Başımıza Yeni Downer Çıktı... Espen Barth Eide Türk Söylemini Benimsiyor ve Yeniden Üretiyor... Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Hidrokarbon Konusunda Tek Yanlı Hareket Ettiğini Savundu ve Müzakerelerden Kaçanın Nikos Anastasiadis Olduğunun Altını Çizdi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, Espen Barth Eide’nin “Aleksander Downer’dan kurtulmak için uğraştık, sonunda selefi örneğini gün geçtikçe daha çok izleyen ve Türk tarafının tezlerini benimseyen yeni bir Özel Danışman bulduk” yorumunu yaptı.

“HİDROKARBONLAR YALNIZ DENİZ HUKUKU KONUSU DEĞİLDİR. RUM TARAFI TEK YANLI UZUN VADELİ KARARLAR ALIYOR”

Rum yönetimi uluslararasında tanınmış olduğundan Uluslararası Hukuk’a saygı gösterilmesi gerektiğini ancak hidrokarbon meselesinin sadece Deniz Hukuku konusu olmadığı görüşünü ortaya koyan Eide’nin “Çünkü Kıbrıs bölünmüştür ve Kıbrıs Rum tarafı hidrokarbon konusunda uzun vadeli etkileri olacak tek yanlı kararlar alıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek yanlı kararları, devlet olarak meşru haklarına tabidir, Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki tek yanlı hareketleri ise her türlü hukuk ilkesini ihlal ediyor” dediğini yazdı.

Mülakatında iki tarafın hidrokarbon konusuna bakış açılarına da değinen Eide “Türkler, müzakerelerde hidrokarbonların merkezi hükümetin elinde olacağına dair anlaşma olduğuna göre bu ortak yönetimin şimdiden başlaması ve gelecekleriyle ilgili söz hakları olması gerektiğini düşünüyor. Kıbrıslı Rumlar ise hukuki bir pozisyon alıyor. Kıbrıslı Türkler geleceğe ve siyasi fikre, Rumlar ise hukuka dayanıyor” dedi.

EIDE: “MÜZAKERELERDEN KAÇAN ANASTASİADİS’TİR”

Eide kendi işinin tarafları müzakere masasına geri getirmek değil bu prosedüre yardımcı olmak olduğunu belirterek “Nikos Anastasiadis’in müzakerelerden kaçma nedenlerini anlıyorum. Ama kaçan kendisidir!” diyerek Rum tarafını suçladığına işaret etti, “Kıbrıs MEB’ini istila ederek prosedürü rayından çıkaranın Türkler olması Norveçli diplomat için o kadar da önemli olmadığı ortadadır” yorumunda bulundu.

KÖŞK: “EIDE’NİN SÖZLERİ BİZE SÖYLEDİKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR VE GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Gazete, Rum Başkanlık Köşkü’nden kaynakların Eide’nin açıklamalarından duyulan rahatsızlığı gizlemediklerini ve bugün resmi ağızdan cevap vermesinin beklendiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Gazetemize söylendiğine göre Özel Danışman’ın alenen söyledikleri kabul edilemez, yüz yüze görüşmelerde Rum tarafına söyledikleriyle bağdaşmayan ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan şeyler olarak değerlendiriliyor. Ancak hükümetin bu rahatsızlığını doğrudan Eide’ye mi söyleyeceği yoksa konuyla ilgili aleni açıklama mı yapacağı net değil.

“DOĞAL GAZIN ÇÖZÜMDEN ÖNCE YÖNETİLME ŞEKLİ EIDE’NİN YETKİSİ DIŞINDADIR”

Eide’nin tezleri beklendiği gibi bazı partileri rahatsız etti. EDEK Basın Sözcüsü Kostis Evstathiu ‘doğal gazın çözümden önce yönetilme şekli Özel Danışman’ın yetkisi dışındadır. Kıbrıs sorunu da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal kaynaklarının paylaşılması sorunu değildir. Özel Danışman’dan Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarında öngörülen yetki çerçevesine kesinlikle uymasını bekliyoruz’ dedi.

“EGEMENLİĞİMİZE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZE SAYGISIZLIK”



Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Basın Sözcüsü Eleni Hrisostomu ‘Eide Kıbrıs sorununun ana yönlerini, yani Türkiye tarafından istila ve işgali bilmiyor görünüyor’ dedi, şöyle devam etti: ‘Kıbrıs MEB’ine Türk istilasına ‘hidrokarbon krizi’ diyemez. Krizi de Kıbrıs Cumhuriyeti değil Türkiye yarattı. Bu, Eide’nin ifade etmekten ısrarla kaçındığı bir şeydir ve bu bir tesadüf değildir. bu ısrar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygısızlığın en küçük göstergesidir. Sayın Eide Türkiye’ye Kıbrıs denizindeki tahriklerine son vermesini, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımasını, asker ve yerleşiklerini çekmesini söylese daha iyi olur. Kıbrıs sorununun çözümü o zaman daha kolay olur, şimdiki olgularla değil.’

Espen Barth Eide dün EURO.KO ve Vatandaşlar İttifakı ile görüştü. EURO.KO ile temaslarının ardından, müzakerelerin er ya da geç başlayacağından emin olduğunu söyleyen Eide, ‘istek varsa çözüm de olacak’ dedi. Bazı partilerin diğerlerinden daha çok çözüm yanlısı olduğunu, bazılarının ise meydan okumalara işaret ettiğini ekledi. Parti Başkanı Dimitris Şilluris ise Eide’ye Türkiye’nin rolünü, çözüm olması için ise bu ülkenin tavır değiştirmesi gerektiğini anlattığını söyledi.

“EIDE, TÜRK TARARFI HANGİ UZLAŞIYI VEYA TAVİZİ VERDİ GÖSTERSİN”

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise Eide Kıbrıs sorununun çözümünün ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devam etmesi ve Avrupa müktesebatına saygı gösterilmesi halinde bir anlamı olacağı görüşünü kucakladığını söyleyerek şöyle devam etti:

‘Eide’ye, iki tarafın tezleri üzerine, orta çizgi mantığıyla köprü kurulması yaklaşımını kabul etmediğimizi çünkü bunca yıldır Rum tarafının çok büyük, acı tavizler verdiğini, Türk tarafının ise hiçbir şeye razı olmadığını söyledik. Kendisinden (Eide’den) Türk tarafının 40 yıldır hangi uzlaşıyı veya hangi tavizi verdiğini göstermesini istedik.’

“BARBAROS ÇEKİLSİN”

Doğal gazla ilgili geniş ölçekli açıklama yapan DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis bunun ulusal davamızı birlikte çözmemiz için Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız için önemli bir teşvik olduğunu söyledi. Doğal gazdan yararlanmanın Kıbrıs sorununun çözümüne katalizör etki yapması gerektiğine işaret eden Tornaridis, ‘Büyük resme odaklanmamız gerek’ dedi. Doğal gazdan yararlanmanın Türkiye’nin korkutma ve şartlarına bağlanamayacağını belirten Torniaridis, ‘Türkiye iyi niyetle çalışırsa Kıbrıs sorunu çözülür, Kıbrıslı Türkler de Kıbrıs’ın diğer bütün yasal sakinleri gibi faydalanır. Barbaros’un ve Türkiye’nin tehditlerinin geri çekilmesi birinci öncelikli teşviktir’ diye konuştu.”