"Eide Müzakere Kapısını Kapatmadı..."

ANASTASİADİS’İN MASAYA DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMESİNE VE “TWIN TRACK” PROSEDÜRÜNÜ REDDETMESİNE RAĞMEN EIDE’NİN MÜZAKERE KAPISINI AÇIK BIRAKTIĞI ANCAK TARAFLARI MASAYA NASIL DÖNDÜRECEĞİNİ AÇIKLAMADIĞI BELİRTİLDİ

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Rum tarafının masaya dönmeyeceğini ve “twin track” prosedürünü (eş zamanlı müzakere) de reddettiğini açıklamasına rağmen müzakere kapısını kapatmadığı bildirildi.

Fileleftheros “Eide Kapıyı Açık Bırakıyor... Çıkmazın Belirgin Olmasına Rağmen, Gelişmeleri Bekleyip İlan Etmekten Kaçıyor” başlıklı haberinde Eide’nin dünkü açıklamasıyla müzakere kapısını açık bıraktığını ancak tarafları nasıl masaya döndüreceğini açıklamadığını yazdı.

Gazete, Eide’nin dün Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüşmesinin ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son verene kadar masaya dönmeyeceğini ve hidrokarbonlarla ilgili paralel görüşmeler aracılığıyla ‘twin track’ prosedürü önerisini de reddettiğini açıkladığını yazdı.

Eide’nin açıklamasını, BM’nin Kıbrıs sorununda çıkmaz ilan etmeyip müzakerelerin yeniden başlaması için şartları oluşturmak üzere perde gerisinde çaba harcamaya devam edeceği yorumuyla aktaran gazete, bilgi sahibi kaynakların da Eide’nin yabancı hükümetlerin halen yaptığı baskılara yatırım yapabileceğinden söz ettiklerini belirtti.

AHMET DAVUTOĞLU VE ERGÜN OLGUN’UN AÇIKLAMALARINA YORUM

Gazete Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun’un Reuters’e yaptığı; Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile Ada’nın güneyinde doğal¬ gaz yatakları arama ve değerlendirme konusunda bir anlaşma yapmamaları halinde Kıbrıs sorununda kesin bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığı açıklamasını da “Türkler kadife boşanmadan söz ediyor” yorumuyla aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamayı ‘Ya hemen Kıbrıs sorunu çözülür veya hidrokarbonların yönetimi için ortak bir komite kurulur. Ne biri ne diğeri olmazsa, Türkiye’yi Akdeniz’den dışlayamayacaklarını bilsinler’ sözünü öne çıkararak yayımladı.

Aynı gazete “Eide: Başpiskoposla Yemek Yedi” başlıklı haberinde ise Eide’nin Ada’daki temaslarına siyasi parti ve örgütlerle görüşerek devam ettiğini, bu çerçevede dün Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un verdiği yemeğe katıldığını yazdı.

Gazete II. Hrisostomos’un “Kıbrıs müzakerelerinin en kısa zamanda başlaması” dileğinde bulunduktan sonra “Kıbrıslı Türklerin ve Rumların endişelerini anlaması ve müzakerelerde bunları dikkate alması için” Eide’ye 1960’tan günümüze Kıbrıs sorunun tarihi sürecini anlattığını savundu.

Simerini Eide’nin Cumhurbaşkanı Eroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamayı “Eide: A Planı Müzakerelere Dönüş” ve Davutoğlu’nun Yorgancıoğlu ile görüşmesinin ardından söylediklerini “Akıllarında Sadece Doğal Gaz Var... Hidrokarbonlar Konusunda Anlaşma veya Derhal Kendi Şartlarında Çözüm Şantajı Yapıyorlar... Davutoğlu Ya Kıbrıs Sorununun Derhal Çözülmesini veya Ortak Bir Hidrokarbon Yönetim Komitesi Kurulmasını İstiyor” başlığıyla aktardı.

Politis haberine “Eide ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden’ Önce de Müzakere Umuyor... Tutumları Not Ediyor... Ahmet Davutoğlu Acele Çözüm veya Ortak Komite İstiyor” başlığını attı.

Haravgi ise “Türk Başbakan Yeni Tehditler Savuruyor... Hemen Çözüm veya Doğal Gaz İçin Komite” başlığını kullandı.

Simerini “Türkler Her Türlü Ahlaksızlık Sınırını Aştı... Hürriyet Köşe Yazarı Müzakerelerin Kopmasını Nikos Anastasiadis’in Alkolizm Varsayımına Dayandırıyor” başlıklı haberinde ise Hürriyet köşe yazarı Yusuf Kanlı’nın kaleme aldığı yazıyı “hakaretamiz” nitelemesi ve Rum yönetiminin Yunanistan ve Mısır ile Doğu Akdeniz’de oluşturduğu enerji ittifakına karşılık “Türk propagandasının her türlü cesaret kırıcılık ve moral bozuculuk sınırını aştığı” yorumuyla yayımladı.