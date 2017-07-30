Eide Büyükelçileri Bilgilendirdi

GUTERRES’TE ANLAŞMA TASLAĞI VARDI

Rum basını, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin geçtiğimiz hafta Kıbrıs’taki yabancı büyükelçileri bilgilendirmesi, hazırlanması gündemde olan BM raporu ve Crans Montana zirvesinde yaşananlara ilişkin haber ve iddialara bugün de geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi: “Eide Miras Bırakıyor – Eide’den İki Rapor ve Bir Miras – Eide Miras Olarak Bir Çözüm Çerçevesi Bırakıp Gidiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin görevinden ayrılmadan önce iki rapor hazırlayacağını, ayrıca son iki yılda müzakerelerde sunulan tüm unsurları bir araya getirerek gelecekteki müzakerelere zemin olarak bırakacağını iddia etti.

Gazete, Eide’nin geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ta görev yapan yabancı ülke büyükelçileriyle gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısının ayrıntılarına ulaştığını iddia ederek, Eide’nin bu toplantıda beşli konferansta yaşananlara ilişkin uzun bir bilgilendirmede bulunduğunu ancak ayrıntılara girmediğini öne sürdü.

Eide’nin söz konusu toplantıda, Crans Montana konferansının başarısızlığının asıl sebebinin “karşılıklı güven eksikliği” olduğunu söylediğini iddia eden gazete, Eide’nin süreçte bundan sonra atılacak adımlara ilişkin de bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Eide toplantıda, biri iyi niyet misyonu çerçevesinde, diğeri de BM içerisinde kullanılmak üzere iki rapor hazırlayacağını belirtti.

Söz konusu raporun ilkinde, “sadece iki beşli konferansta olanlar değil, Mont Pelerin’de ve New York’taki görüşmelere ilişkin çok ayrıntılı bilgiler vereceğini” ifade eden Eide, ikinci raporun ise BM’nin iç kullanımı için olacağını ve BM grubunun faaliyetlerini içereceğini aktardı.

Haberde, söz konusu bu raporda çok gizli bilgilerin de yer alması beklenirken BM’nin ileride atacağı adımların idaresinde bu raporun temel alınacağı öne sürüldü.

Gazete, Eide’nin ayrıca, son iki yılda müzakerelerde sunulan tüm unsurları bir araya getireceğini ve bunun, çözüm sürecinde bundan sonraki müzakerelerin temelini oluşturacağını iddia etti.

Eide’nin, bilgilendirme toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesine de değindiğini yazan gazete, sadece iki büyükelçinin Eide’ye soru sorduğunu, Eide’nin ise özet yanıtlar verdiğini öne sürdü.

Eide’nin, Türkiye’nin AB sürecini “AB Türkiye’yi istiyor” ifadesiyle Kıbrıs sürecinden ayırdığını da savunan gazete, garantiler konusunda ise Eide’nin, “şimdiki çağda AB üyesi ülkelerde garantör devletlerin olamayacağını” söylediğini ancak tarafların tezlerine değinmekten de kaçındığını aktardı.

Öte yandan Politis gazetesi, BM Genel Sekreteri Guterres’in Crans Montana zirvesi sırasında bir “anlaşma taslağını” hazır bulundurduğunu, bu anlaşma taslağının Guterres çerçevesi olarak bilinen altı maddeyi temel aldığını iddia etti.

Gazete: “Kaybedilmiş Crans Montana Fırsatı – Guterres Elinde Anlaşma Taslağı Tutuyordu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Guterres’in 6 Temmuz akşamı Grans Montana’da gerçekleştirilen yemekte “notları arasında bir de hazır anlaşma taslağı bulundurduğunu” iddia etti.

Gazete, Guterres’in hazırladığı anlaşma taslağının, Guterres çerçevesi olarak bilinen altı başlıklı belgeye temel aldığını ve “Draft” (Taslak) başlığını taşıdığını iddia eden gazete, Guterres’in yemekte mevcut olumsuz ortamı görmesinin ardından taraflara bu anlaşmayı doğrudan sunmak yerine, çözümü tarafların önünde yazmaya başlamasının daha faydalı olacağına karar verdiğini öne sürdü.

BM’nin Kıbrıs’ta referandum tarihini bile öngördüğünü ve tarih olarak 19 Kasım 2017 Pazar gününü belirlediğini savunan gazete, Eide’nin 22 Temmuz 2017 tarihinde Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamalara dayandırarak ise, tüm tarafların bu anlaşma taslağından haberdar olduklarını iddia etti.

Gazete, üç garantöre ülke başbakanlarının Crans Montana’da görüşme yapmaları konusuna da değinerek, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Crans Montana yada herhangi bir başka yere gelmeye hazır olduğunu ancak Rum lider Nikos Anastasiadis’in, “istemediği uzlaşılara hayır diyemeyecek şekilde yoğun baskı altında kalacağından korkması sonucu” başbakanlar zirvesine karşı çıktığını yazdı.

AB’DEN YUNANİSTAN VE TÜRKİYE’YE TEŞVİK

Haberin devamında, AB’nin Kıbrıs sorununda esnek davranmaları için Yunanistan ve Türkiye’ye yönelik girişimlerinin de gerçekleştiği, Yunanistan’ın “borcunun hafifletilmesi karşılığında esneklik gösterebileceği” mesajını ilettiği öner sürüldü.

Gazete, Türkiye’nin ise AB ile gümrük birliği anlaşmasının düzeyinin yükseltilmesi konusunda istediğini alacağı yönünde taahhüt aldığını savundu.

Gazete haberinin devamında, Guterres’in anlaşma taslağında, 6 Temmuz gecesi anlaşmaya varılmazsa söz konusu taslağın “çöpe atılacağı” ibaresinin yer aldığını ancak durumun böyle olmadığını da öne sürdü.

Haberde, Kıbrıs’ta tarafların sonbaharda söz konusu taslağı, Kıbrıs sorununun çözümü için yeni ve son bir çaba çerçevesinde, önlerinde bulacakları iddiasında da bulunuldu.

Gazete ayrıca, Guterres anlaşma taslağının bazı farklarla Guterres çerçevesine dayandığını belirtirken, söz konusu anlaşma taslağı olduğunu iddia ettiği unsurlara da bir başka haberinde yer verdi.

GÜNEY’DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE HAREKET BEKLENMİYOR

Haravgi gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlaması yönünde herhangi bir hareketlilik beklenmediğini ileri sürdü.

Gazete, Anastasiadis’in Şubat ayındaki seçimlere kendini adamaya karar verdiğini, bu yüzden de Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik herhangi bir girişim başlatma niyetinde olmadığını belirterek oluşan ortamın yeni bir girişime olanak tanımadığını düşünen BM’nin de yeni başkanın kim olacağını görmek ve sonrasında harekete geçmek niyetinde olduğunu yazdı.

Haberde, Eide’nin ise adada kaldığı süre zarfında BM Genel Sekreteri’nin raporu ve UNFICYP’in görev süresinin uzatılması raporu çerçevesinde bilgilendirme temaslarında bulunmakla yetineceği iddia edildi.