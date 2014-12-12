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Eıde Bugün Brüksel’de Temaslarda Bulunuyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün Brüksel’de temaslarda bulunacağı belirtildi.

Eıde Bugün Brüksel’de Temaslarda Bulunuyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün Brüksel’de temaslarda bulunacağı belirtildi.

12 Aralık 2014 Cuma 08:43
Eıde Bugün Brüksel’de Temaslarda Bulunuyor
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GELECEK HAFTA İSE ADA’YA GELECEK

 BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün Brüksel’de temaslarda bulunacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri Ban’ın Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Brüksel’e gittiğini bugün ise temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazete müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle baskı yapılması için ülkelerden ve örgütlerden oluşan bir bloğun şekillendirildiği bir anda Eide’nin bölgeye yeniden geleceğini belirtti.

Eide’nin bugün Brüksel’de, haftaya ise Ada’da yapacağı ziyaretinin bu hedefe dayandığını yazan gazete, ilk olarak sürecin askıya alınmasına karşın Kıbrıs sorunundaki momentumun muhafaza edilmesi, ikinci olarak ise müzakerelerin yeniden başlaması için BM Danışmanı’na yardım elinin uzatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

“Yardım elinin”, özellikle Rum tarafı gidişatına yönelik baskı yapılması olarak tercüme edilebileceğini belirten gazete, uluslararası alanda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki neden olduğu kriz konusunda konuşanların “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda desteklenmeli” şeklinde aynı nakaratı dile getirmesinin tesadüf olmadığını da yazdı.

Gazete Eide’nin, Brüksel’de bugün yapacağı görüşmelerin, Güney Kıbrıs’ı etkileyebilecek veya müdahalede bulunabilecek anahtar-kişiler olduğunu belirtti.

Habere göre Eide bugün, AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, AB Komisyonu Bölgesel Politikadan Sorumlu Komiseri Corina Cretu, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Pieter Van Nuffel, Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Komiserliği Bürosu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile ayrı ayrı temaslarda bulunacak.

Gazete Eide’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta bulunması nedeniyle Rum tarafındaki temaslarında kimlerle görüşeceğinin henüz bilinmediğini, Eide’nin müzakerecilere ve diğer unsurlara yoğunlaşacağını da yazdı.

MAVROYANNİS WASHINGTON TEMASLARINI TAMAMLADI

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in, geçtiğimiz pazartesi günü gittiği Washington temaslarını tamamladığını belirtti.

Habere göre Mavroyannis, üç günlük temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Amanda Sloat, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez ile bir araya geldi.

Mavroyannis ayrıca ABD merkezli olan German Marshall Fund isimli düşünce kuruluşunda konuştu.

Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in Amerikan Hükümeti yetkilileri ve Kongre üyeleri ile gerçekleştirdiği temaslardan memnun döndüğünü yazdı.

Habere göre Mavroyannis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Eylül ayında bulundukları noktadan, müzakerelerin devam etmesi koşullarının yaratılmasını istediklerini ifade etti.

Mavroyannis açıklamasının devamında bunun olabilmesi için de gerçek duruma dönülmesi gerektiğini, bir diğer deyişle, Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon programının etkilenmemesi, hidrokarbon konusunun müzakere masasına konmaması gerektiğini söyledi.

Mavroyannis bir soru üzerine BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin gelecek hafta Ada’da olmasının beklendiğini ifade etti.

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