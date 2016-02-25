Eıde Brok İle Görüştü

BİLGİ VERMEYE ÇAĞRILDI

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı ve Avrupa Halk Partisi Milletvekili Elmar Brok ile bir araya geldiği haberi verildi.

Fileleftheros gazetesi “Eide 2016’da Kıbrıs Sorununun Çözümü Konusunda Avrupa Parlamentosu’nu Dopingliyor… Münih’de AP Dışişleri Komitesi Başkanıyla Yüz Yüze” başlıklarıyla verdiği haberinde, edindiği bilgilere göre “Eide’nin, ‘önümüzdeki aylarda’ Kıbrıs sorununun çözümü perspektifleri konusunda Avrupa Parlamentosu’nu dopingleme girişimi sergilediğini” yazdı.

Gazete aynı bilgilere göre Eide’nin Brok ile görüştüğü ve ona Kıbrıs sorunu konusunda yıldızların hizaya geldiği yönündeki teorisini anlattığını kaydeden gazete, “Eide-Brok görüşmesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’nın ‘önümüzdeki aylarda’ Kıbrıs sorununun çözümü görüntüsü yaratma fırsatını kaçırmadığı güvenlikle ilgili toplantı çerçevesinde birkaç gün önce Münih’te gerçekleşti” şekilde yazdı.

Eide ile görüşmesi sonucunda Brok’un, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’ne Eide’yi “özel bir toplantıda” Kıbrıs sorunuyla ilgili kuruma bilgiler vermesi için davet edeceğini duyurduğunu savunan gazete, aynı bilgilere göre, Brok’un Almanya Başbakanı Angela Merkel’le mükemmel ilişkiler muhafaza ettiğine işaret ederek, Eide’ye davetin Brok’un Berlin’le koordinasyonu içinde gerçekleştiğini savundu.

Gazete AB kaynağının, Brok ile Eide’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili “özel toplantının” gerçekleştirilmesi için herkese uyan bir tarih bulunması amacıyla iletişim içerisinde olduğu bilgisini verdiğini de belirtti.

Avrupa Komisyon’unun ardından oyuna Avrupa Parlamentosu’nun da girmekte olduğunun görüldüğünü iddia eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’a verdiği bilgilere göre, Kıbrıs sorunu boyutlarının çoğunluğunun görüşülmesi hala askıda beklemesine rağmen Brok’un Eide’yi “belirgin hedefler” doğrultusunda Avrupa Parlamentosu’na davet ettiğini iddia etti.

Geçmişte benzer hareketleri (örneğin Downer’in Avrupa Parlamentosu’na çağrılması girişimi) engellemek için büyük çaba gösteren Rum Hükümeti’nin bugün çekimser durduğunu ve esasa olarak Eide’nin kendini adadığı Kıbrıs sorununun çözümü perspektiflerini “güzelleştirme” oyununa izlenimini yaratmasının endişe verici olduğunu yazan gazete, bilgilere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Avrupa Parlamentosu’nda kurulan sahnenin engellenmesi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili “özel toplantının” bir anlaşmaya yakınlaşıldığında yapılmak üzere ertelenmesi için talimat vermediğini kaydetti.

Gazete geçmişte birçok benzer durumda Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’ın çıkarlarını korumak için arkadaşı ve Avrupa Halk Partisi’ndeki eski çalışma arkadaş Brok’la iletişime geçtiğini belirtti.

THEOHARUS EIDE’Yİ ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan Simerini gazetesi Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekillerinden Eleni Theoharus’un, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz ve diğer yetkililere Kıbrıs sorununun ne durumda bulunduğu ve Eide’nin “referandumdan bir adım uzakta bulunulduğunu” savunurken AB kurum ve yetkililerini nasıl yanılttığına dair bir mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre olmayan görüntüler yaratmanın kendilerini demokratik sürdürülebilir bir çözüme yaklaştırmak yerine uzaklaştırdığı yönündeki görüşünü dile getiren Theoharus, Türkiye’nin “işgal ordusu” ve yabancı garantiler olmadan çözüm niyeti olduğuna dair bir işaret vermediğini iddia ederek, “Türkiye’den olumlu işaret olmadığına göre Haziran’da üyelik başlıkları nasıl açılacak ve çözümden nasıl söz edilebilir?” sorusunu sordu.

Eide’nin mülkiyetin yüzde 90’ının çözüldüğüne dair sözlerinin Kıbrıslı Rum Müzakereci Anderas Mavroyannis tarafından yalanlandığını da hatırlatan Theoharus, Eide’nin güvenirliğini kaybetmemesi için daha tutarlı ve aklı başında olması gerektiğini de savundu.