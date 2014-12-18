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Eıde Boş Valizle Geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, dün gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, herhangi bir fikir taşımaksızın 2015 yılı içerisinde hareketliliğin olması gerekliliğini dile getirdiği belirtildi.

Eıde Boş Valizle Geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, dün gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, herhangi bir fikir taşımaksızın 2015 yılı içerisinde hareketliliğin olması gerekliliğini dile getirdiği belirtildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 09:37
Eıde Boş Valizle Geldi
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 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, dün gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, herhangi bir fikir taşımaksızın 2015 yılı içerisinde hareketliliğin olması gerekliliğini dile getirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Eide Boş Valizle Geldi” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Kıbrıslı Türk müzakereci Ergün Olgun ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek düşüncelerini ortaya koyduğunu yazdı. 

Eide’nin, iki tarafın ilerlemek istediğini belirttiğini yazan gazete Eide’nin ayrıca müdahil tarafların zamanı ve fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etmekle birlikte 2015 yılını, Kıbrıs sorununda kritik olarak nitelendirdiğini de belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Eide’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki Barbaros ile sürecin yeniden başlaması hedefinin mümkün olmayacağını anlamasıyla, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin anahtarın, gerilimin azaltılması olduğunu düşündüğünü yazdı.

Habere göre Eide, Ocak ayı sonunda BM Güvenlik Konseyi’ne yapacağı bilgilendirme ışığında, yeni tur temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a yeniden Ocak ayında gelecek.

Gazete, Eide ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis arasındaki görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü, Kıbrıs Rum tarafının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yurt dışında olması nedeniyle herhangi bir taahhüdün mümkün olmadığını dile getirdiğini yazdı.

Politis gazetesi “Müzakerecilerle Yeni Bir Şey Yok” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin temaslarına yer verdi.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Eide’nin Kıbrıs ziyaretinin, Eide ve Kıbrıs’taki grubu açısından daha çok iç uzlaşma nitelikli olduğunu yazdı.

Eide’nin bu bağlamda, çalışma grubuyla birlikte Salı ve Çarşamba günü, iyi niyet misyonunun, koşullar elverdiği zaman müzakereleri sürdürmeye hazır olabilmesi için, bir dizi iç toplantı gerçekleştirdiğini yazan gazete ayrıca Eide’nin, 26 Ocak tarihinde gayri resmi olarak Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini belirtti.

Gazete, Eide ve Mavroyannis arasındaki görüşmede, Eide’nin, krizin aşılması ve müzakerelerin yeniden tekrarlanması çabalarının devam etmesi gerekliliğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis’in yurt dışında olması nedeniyle Mavroyannis bu konunun ele alınmasını ileriye götürmedi.

EIDE’NİN RESEPSİYONDAKİ AÇIKLAMASI

Fileleftheros gazetesine göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, ara bölgedeki Ledra Palace Oteli’nde verdiği resepsiyon çerçevesindeki açıklamasında, “UNFICYP’in görevinin özlü olarak, kendisini işsizliğe itmek, Ada’da artık kalmasına gerek olmayacak, Barış Gücü’nün ayrılmasına olanak sağlayacak koşulları oluşturmak olduğunu” ifade etti.

Eide, 2015’i büyük fırsatlarla dolu önemli bir yıl olarak gördüklerini belirterek, yıllardır Kıbrıs sorununda var olan zorlukların aşılmasının başarılması durumunda birleşik bir Kıbrıs’ın ekonomik, siyasi ve toplumsal faydalarının görülmeye başlanacağını söyledi.

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