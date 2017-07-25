“Eıde-anastasiadis Görüşmesi Çok Gergin Geçti”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le dünkü görüşmelerinde yeni bir çaba için zemin oluşturmaması, görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar, Rum basınında geniş yer buldu. Rum basınında, “Eide-Anastasiadis görüşmesinin çok gergin geçtiğine” dikkat çekildi.

“EIDE’YE SUÇLAMALAR, YALNIZ SÖYZLERİYLE DEĞİL, HAZIRLAYACAĞI RAPORLA DA ALAKALI”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le dünkü görüşmelerinde yeni bir çaba için zemin oluşturmaması, görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar, Rum basınında geniş yer buldu. Rum basınında, “Eide-Anastasiadis görüşmesinin çok gergin geçtiğine” dikkat çekildi.

Politis, haberi, “Eide Prosedürün Bitiş Düdüğünü Çaldı… Dün İşittikleri Gelişmeler İçin İyimserliğe Olanak Tanımıyor.. Yakında Gelişme Olacağına İnanmıyor… Müzakerelerde Olanlarla İlgili Raporunun Adil Olacağını Vaat Ediyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete, Eide’nin, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le sabah, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de öğleden sonra gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı “işittiklerinin, yakın gelecekte gelişme olacağı iyimserliğine olanak tanımadığı ve artık dikkatini detaylı, samimi ve adil bir rapor yazmaya vereceği” açıklamasını, “Şimdilik Bitiş Düdüğünü Çaldı” başlığıyla aktardı.

“TÜRKİYE’YE GİT”

Gazete, haberinin “Türkiye’ye Git!” başlığıyla ayırdığı bölümünde, Anastasiadis’in Eide ile iki saati aşan görüşmesinin gergin bir havada gerçekleştiğini, ikilinin, Crans Montana’da ne olduğu, ne olmadığı konusunda tartıştığını yazdı.

Gazetenin “İyi bilgili kaynaklara” dayanarak aktardığına göre, daha çok Crans Montana’ya odaklanan, geleceğe çok az zaman ayrılan görüşmede, Anastasiadis “Türkiye’nin garantiler ve güvenlik başlığında tavrını değiştirmesi şartıyla müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu” söyledi ve “az sonra (dün öğleden sonra) görüşeceği Akıncı’yı değil Türkiye’yi muhatap alması” telkininde bulundu. Gazete Anastasiadis’in, Türk tarafının neyi kabul edip neyi etmediğine dair aleni açıklamasını çürütmek için Eide’ye 10’dan fazla soru yönelttiğini ekledi.

“SÖZCÜ’NÜN AÇIKLAMASI TAKTİK HAREKET”

Rum Yönetiminin bu görüşme sonrasında, “görüşmenin içeriğinin öğrenilmesini sağlamak maksatlı taktik harekette bulunduğunu” yazan gazete, “Anastasiadis’in Eide’ye, Crans Montana başarısızlığıyla ilgili söylediklerinden dolayı çok sert nota verdiğini” açıkladı.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis’in sorduğu sorulara Eide’nin verdiği cevaplardan “Crans Montana başarısızlığının nedeninin Türkiye’nin garantörlük ve müdahale haklarının devamı ve askerin daimi kalmasındaki ısrarı olduğunun” teyit edildiğini savundu ve “gerçeği yansıtmayan açıklamalar devam ederse Crans Montana’da olanlarla ilgili tutanakların yayınlanmasından başka seçenek kalmayacağını” söyledi.

Gazete Eide’nin bunun Ada’yı son ziyareti mi olduğu konusunda en küçük bir açıklama yapmadığını ve Anastasiadis’ten yeni görüşme randevusu da istemediğini, bu nedenle Rum hükümet çevrelerinde “Eide mevkiinden ancak bir bakanlık perspektifiyle gidecek. Basit bir milletvekili olursa mevkiinde kalacak” kanaati hakim olduğunu ekledi.

EIDE’YE SUÇLAMALAR HAZIRLAYACAĞI RAPORLA DA ALAKALI

Fileleftheros “Eide’ye Saldırı” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Eide’ye “benzeri görülmemiş şekilde saldırdığını” ve bunun “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı meselesini artık açıkça ortaya koymakta olduğunu gösterdiğini” yazdı.

Gazete “Başkan’ın onca isnadından sonra -en ciddisi alenen yalan söylüyor isnadıydı- Norveçlinin artık Kıbrıs sorunuyla meşgul olmaya devam etmesi beklenemez” ifadesini kullandı.

Anastasiadis’in Eide’nin şahsına karşı kamuoyu önünde yaptığı suçlamaların, yalnız birkaç gün önce söylediklerine değil müzakere süreciyle ilgili hazırlayacağı raporla da alakalı olduğuna dikkat çekilen haberde, Rum Yönetiminin bu rapordan duyduğu kaygıyı gizlemediğini ekledi.

Haberde Anastasiadis’in, “süreç boyunca Türkiye’nin çıkmazda hiçbir sorumluluğu yok ve müzakereleri çıkmaza sürükleyenin Yunanistan’la birlikte Rum lider olduğunu göstermeye çalıştığı” gerekçesiyle rahatsızlık duyduğu Eide’ye, onlarca soru yönelttiği; aldığı cevapların Crans Montana’da olanları objektif yansıtan cevaplar olduğu ancak Eide’nin Saray’dan çıkışında “yaklaşımını değiştirdiği” öne sürüldü.

“TÜRKİYE SÜREÇ BOYUNCA SIFIR ASKER SIFIR GARANTİYİ KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYDU”

Gazeteye göre görüşme sonrasında “Türkiye bütün süreç boyunca sıfır garanti ve sıfır askeri kabul etmediğini açıkça ortaya koydu” diyen Eide, şahsının ve Genel Sekreter’in güvenlik konusunda garanti ve müdahale haklarına son verecek ancak en azından bir süreliğine bir miktar askerin idamesini gündeme getireceğine inandıkları nihai bir paketin parçası olacağına inandıkları bir sonuç için çalıştığını, anlaşma mümkün olmayan noktanın, askerin daimi kalması olduğunu ve bu görüşmelerin çoğu gizli olduğundan detay veremeyeceğini söyledi.

“KIBRIS SORUNU BUZDA”

Alithia manşet haberini “Kıbrıs Sorunu Buzda… Yükseklerde Çatışma… Eide’nin Vereceği Rapordan Sonra Top Guterres’de” başlığıyla aktardı.

Eide’nin dünkü görüşmelerinden yeni bir şey çıkmadığına dikkat çeken gazete Rum tarafı ile Eide arasındaki çatışma tehlikeli şekilde tırmanırken Kıbrıs sorununun “buzluğa” girmekte olduğuna işaret etti.

Eide-Anastasiadis görüşmesinin çok gergin geçtiğinin altını çizerek Anastasiadis’in Eide’den ısrarla “Crans Montana’da olanlarla ilgili açıklamasını düzeltmesini” istediğini ve bu şekilde devam ederse konferansın ve 7 Temmuz gecesi düzenlenen yemeğin tutanaklarını basına vermek zorunda kalacağı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Haravgi “Eide Türkiye’nin Tezleri Konusunda Açıklayıcı… Başkanlık Crans Montana Tutanaklarını Yayınlamakla Tehdit Ediyor” başlıklı haberinde, Eide’nin Anastasiadis’le görüşmesinin ardından Rum gazetecilere “Türkiye’nin garanti sisteminin kaldırılmasını kabul etmeye hazır olduğunu ancak Türk askerinin derhal çekilmesini kabul etmediğini” açıkladığını; Sözcü Hristodulidis’in de bunun üzerine, “bu tür açıklamalar devam ederse tutanakları yayınlamak zorunda kalacakları” tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Habere göre AKEL, Hristodulidis’in açıklamasına “Hükümet İsviçre konferansının tutanaklarını yayınlayacağını yineledi. Yapsın. Anlaşıldığı kadarıyla (yayınlanacaklar) Kıbrıs Rum tarafının tuttuğu değil resmi tutanaklardır. Konferansın kritik gecesinde aslında ne olduğuna dair gerçek, resmi tutanaklarla gösterilebilir, öyle de yapılmalı” cevabını verdi.