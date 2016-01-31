Eğitimle İlgili Komitenin Rum Eşbaşkanı Zembilas İle Söyleşi

Eğitimle İlgili Teknik Komite’nin Rum Eşbaşkanı Mihalinos Zembilas, 1974 yılından bu yana eğitim politikalarının temel direğini teşkil eden “Unutmuyorum” sloganının içeriğinin yeniden tayin edilmesi ve bugünkü gerçeklikleri de göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Zembilas, “Unutmuyorum” sloganının taşıdığı anlamların, Eğitimle İlgili Teknik Komite’nin okullarda barış içerisinde bir arada yaşama algısı geliştirilmesi çabasındaki en büyük zorluklardan birini teşkil ettiğini söyledi.

Eğitim sistemlerinin, bugünkü koşullarla, olumlu yönlerini göstermesinin gerekli olduğunu düşündüğünü dile getiren Zembilas, eğitimin rolünün gerek 1974 öncesinde, gerekse bunun akabinde hem pozitif, hem de negatif yüzünü gösterdiğini ifade etti.

Zembilas, son yıllarda, gerek eğitim bakanlığı, gerek diğer eğitim kurumlarının çeşitli inisiyatifleriyle, bazı olumlu işaretler ortaya çıktığını ve bunların içerisine, Kıbrıs sorununun çözüm şekli veya çözüme kavuşmamasından bağımsız olarak, barış içerisinde bir arada yaşama gidişatına gerçek anlamda katkıda bulunabilecek politikalar ve uygulamalar konulduğunu dile getirdi.

Zembilas, örneğin Rum Eğitim Bakanlığı’nın ırkçılık karşıtı eğitimle ilgili kısa zaman önceki politikasının da bu gidişata yönelik olduğunu ifade etti.

Eğitimle İlgili Teknik Komite’nin çalışmalarına, tarih kitaplarının değişmesi konusunun dahil olup olmadığının sorulması üzerine ise Zembilas, mevcut koşullar altında, en azından hemen, herhangi bir kitabın değişmesi konusunu ortaya koymalarının akıllıca olmayacağını dile getirdi.

Zembilas, 10 yıldır gerçekleşen eğitim reformuyla birlikte, çeşitli aşamalarda zaten değişiklikler olduğunu ve bundan daha önemli konular olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.