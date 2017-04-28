Güney Kıbrıs:
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28 Nisan 2017 Cuma 10:09

Eğitimde İşbirliği

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin, yeni eğitim öğretim yılında özellikle de Kıbrıslı Türk ve Rum ilkokul öğrencileri arasındaki temaslarla ilgili en önemli önerilerinden birinin, en sonunda hayata geçirileceği ifade edildi.

Eğitimde İşbirliği
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 : İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin, yeni eğitim öğretim yılında özellikle de Kıbrıslı Türk ve Rum ilkokul öğrencileri arasındaki temaslarla ilgili en önemli önerilerinden birinin, en sonunda hayata geçirileceği ifade edildi.

Politis gazetesi “Çocuklar Yine Birlikte” başlıklı haberinde, Rum Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta başında yayımlanan genelgeye göre, Rum toplumundan ilkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin eşliğinde, Ledra Palace’ta Kıbrıs Türk toplumundan çocuklarla eğitim faaliyetlerine katılabileceklerini yazdı.

Eğitim faaliyetlerinin Mayıs ayı sonunda başlayacağını yazan gazete, bu faaliyetlerin okullarda ırkçılık karşıtı atölye çalışmaları yapılmasını, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nin ziyaret edilmesini, aynı zamanda eğitim faaliyetlerini kapsadığını kaydetti.

Gazete, “MKO Peace Players” ile işbirliği içerisinde, Ledra Palace otel tesislerinde basketbol oyunlarıyla birlikte spor faaliyetleri yapılacağını da belirtti.

Rum Eğitim Bakanlığının genelgesinde ifade edildiğine göre, Kıbrıs Türk ve Rum öğrenciler arasındaki temas programının iki toplumun müzakerecileri tarafından onaylandığını belirten gazete, “gazetenin elindeki bilgilerin”, önerinin birkaç haftadan bu yana onaylanmış olduğu ve Kıbrıs Türk tarafının tercihinin, Rum Meclisinin ENOSİS plebisiti kararı dolayısıyla iki tarafın eğitimi konusundaki yaşanan tartışma dolayısıyla bunun hemen ilan edilmesi yönünde olduğunu ileri sürdü.

Rum kesiminin ise, kararın baskıların ardından alındığının düşünülmemesi için böyle bir şeyden kaçınmayı tercih ettiğini yazan gazete, bu önerinin, başka öneriler gibi Enosis Plebisiti meselesinin ortaya çıkmasından önce yeterince ele alındığını ifade etti.

Gazete, Rum Eğitim Bakanının, Bakanlığın ırkçılıkla mücadeleye ilişkin hedefleri çerçevesinde inisiyatifler ilan etmek üzere hazırlandığı bir sırada, ortaya çıkan krizden rahatsız olmuş olabileceğinden söz edildiğini de ekledi.

(İY/ŞEB)

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