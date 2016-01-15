Eğitim Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyeleri Belli Oldu
İki liderin, yaklaşık 1,5 ay önce eğitim konusunda Teknik Komite kurulmasına karar vermesinin ve komitede yer alacak Kıbrıslı Türk üyelerin dün, isimlerinin açıklanmasının ardından, komitede yer alacak Rum üyelerin isimleri de açıklandı.
Fileleftheros gazetesi, komitede Mihalinos Zebulas (Başkan), Konstandina Haralambus, Yannis Papadakis, Haris Psaltis, Loizos Lukaidis, Lenia Semelidu, Rena Yavri, Marina Armefti, Marios Epaminodas, Rena Hopları ve Andonis Ttinis’in yer alacağını yazdı.