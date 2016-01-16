Eğitim Komitesi’ne 11 Değil 13 Üye

AKEL’İN RAHATSIZLIĞININ ARDINDAN RUM HÜKÜMETİ’NDEN DÜZELTME

Rum Yönetimi’nin, iki liderin, Kasım ayında oluşturulmasına karar verdiği Eğitim Komitesi’ne dahil olacak üye sayısının, AKEL’in talebi üzerine, her iki toplumdan iki kişinin eklenmesiyle 11’den 13’e; toplamda da 22’den 26’ya çıkarılmasını ileriye götüreceği belirtildi.

Politis gazetesi AKEL’in, komite için önerdiği iki kişinin, listede yer almamasından dolayı duyduğu rahatsızlık, Rum Başkanlığın ise bu konuda yanlışlık yapıldığı imasında bulunması üzerine, üye sayısının (her toplum için)11’den 13’e çıkarılmasının ileriye götürüleceğini yazdı.

Habere göre Eğitim Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum üyelere, Rum eski Eğitim Bakanı Andreas Dimitriu ve psikoloji öğretim görevlisi Panayiotis Stavrinidis de dahil edilecek.

Gazete AKEL’in bu konuda duyduğu rahatsızlığın, dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmede de ele alındığını ancak tarafların, konunun kapandığını addetmesiyle, herhangi bir açıklamada bulunmadığına dikkati çekti.