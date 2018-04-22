Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki askeri tesislere ilgisinin ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne 2 adet Fremm tipi firkateyn vermesinin ardında, Rus nüfuzunun Doğu Akdeniz’in ötesine genişlemesi ihtimalini ortadan kaldırma çabasının yattığı, RMMO’nun “Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün geliştirilmesi ile bölgedeki varlığını güçlendirmekte olduğu haber verildi.

Haftalık Kathimerini; “Ege’den Kıbrıs’a Kadar Fransız Yayı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki ikili işbirliğinin, ortak tatbikatlar icra etmekten, Fransız savunma sanayisinin RMMO’nun deniz imkanlarının takviyesine katkı koyma perspektifine kadar daha çok savunma konuları üzerinde odaklandığını yazdı.

Bu ülkenin, uluslararası silah sanayilerinin Güney Kıbrıs’a kapalı olduğu 1974 sonrasında RMMO’ya silah temin eden tek Avrupa ülkesi olduğunu hatırlatan gazete, Fransa’nın, Rum yönetiminin satın almak niyetinde olduğu açık deniz karakol gemilerinin yapımına ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

Gazete Rum yönetiminin ilk başta İsrail savunma sanayinden iki gemi satın almaya niyetlendiğini ancak daha sonra fikrini değiştirerek İsrail’den bir, Avrupa piyasasından da iki açık deniz karakol gemisi almaya yöneldiğini hatırlattı.



Fransa’nın varlığını, Güney Kıbrıs’ın diğer savunma alanlarına da genişletmekte olduğunu belirten gazete buna, Hava Operasyonları Merkezi’nin geliştirilerek havacılık sistemlerinin otomasyon merkezi haline getirilmesi ve Fransa’nın sağlayacağı elektronik kontrol sistemi ile RMMO’nun elindeki hava savunma sistemlerinin tamamını eşzamanlı kontrol edebilecek duruma gelmesini örnek gösterdi.Haberde Rum-Fransız savunma ilişkilerindeki bahar döneminin, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün, Fransızların daha çok insani maksatlarla kullanmasına ilişkin anlaşma ile başladığı belirtildi. Fransızların, hava üssünün bir bölümünün savaş uçakları tarafından kullanılabilecek şekilde geliştirilmesine ilgi gösterdiği ancak Rum yönetiminin, hava üssünün saldırı üssü haline gelmesini istememesi nedeniyle Fransızlarla yapılan üssü kullanma anlaşmasının daha çok C130 tipi nakliye uçaklarının misafir edilmesiyle sınırlı kaldığı kaydedildi.Gazete, bölgede seyir halinde bulunan Fransız savaş gemilerinin, ikmal veya personelini dinlendirmek için sıklıkla Limasol ve Larnaka limanlarını kullanmakta olduğunu ve ardından, RMMO deniz imkanları ile birlikte arama-kurtarma tatbikatları icra ettiğini de hatırlattı.