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Egas Müzakereler İçin Bugün Güney Kıbrıs’ta

Mısır Devlet Doğal Gaz Şirketi EGAS’ın, “Afrodit” yatağından Mısır’daki iki doğal gaz sıvılaştırma terminalinden birine, doğal gaz satılmasına ilişkin müzakerelerde bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.

Egas Müzakereler İçin Bugün Güney Kıbrıs’ta

Mısır Devlet Doğal Gaz Şirketi EGAS’ın, “Afrodit” yatağından Mısır’daki iki doğal gaz sıvılaştırma terminalinden birine, doğal gaz satılmasına ilişkin müzakerelerde bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.

02 Aralık 2014 Salı 08:50
Egas Müzakereler İçin Bugün Güney Kıbrıs’ta
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Lefkoşa, 2 Aralık 14 : Mısır Devlet Doğal Gaz Şirketi EGAS’ın, “Afrodit” yatağından Mısır’daki iki doğal gaz sıvılaştırma terminalinden birine, doğal gaz satılmasına ilişkin müzakerelerde bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.

Politis gazetesi, müzakerelerin, Rum Hidrokarbon Şirketi ve Noble Energy ile EGAS’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Mısır devlet şirketi heyetinin, Mısır’da bulunan iki (İdku ve Dimyat) doğal gaz sıvılaştırma terminali adına yetkilendirildiğini belirtti.

Habere göre müzakerelerin yarın da sürmesi bekleniyor.

(FK/HÖ)

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