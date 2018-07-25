“Eden Cıty” projesinin parçası “Penınsula Resort” projesine izin

Rum Ortodoks Kilisesi’nin Baf-Yeroşibu’daki arazisi üzerine “ATUM Developments Ltd” tarafından iki gökdelen ile beş yıldızlı otelden oluşan “Peninsula Resort” projesinin hayata geçirilmesi önündeki engel kalktı.

Alithia’ya göre, Başpiskoposluğa ait arazide arkeolojik kalıntılar olması nedeniyle uzun süredir devam eden şehircilik izni sorunu, 3 milyar 400 milyon Euro değerindeki “Peninsula Resort” projesinin, arazinin doğu kısmına inşa edilmesi ile çözülüyor.

ATUM şirketinin Macar sahibi Sandor Kenyeres ile Başpiskoposluğun işbirliğinde gerçekleştirilecek “Reninsula Resort” projesinde, her birinde 112 daire bulunacak 12 katlı iki gökdelen ile beş yıldızlı bir otel inşası öngörülüyor. Haberde, “Reninsula Resort”un, Rum yönetimi ile müzakere aşaması devam eden büyük “Eden City” projesinin parçası olduğu da hatırlatıldı

