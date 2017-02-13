Edek Ve Vatandaşar İttifakı’ndan Türkiye’nin Dört Özgürlük Taleplerine Tepkiler

Güney Kıbrıs’taki EDEK ve Vatandaşlar İttifakı partileri, dün yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında Türk vatandaşlarına dört özgürlüğün tanınması yönündeki talebini “kabul edilemez” diye nitelendirdiler.

Lefkoşa, 13 Şubat 17: Güney Kıbrıs’taki EDEK ve Vatandaşlar İttifakı partileri, dün yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında Türk vatandaşlarına dört özgürlüğün tanınması yönündeki talebini “kabul edilemez” diye nitelendirdiler.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, EDEK’ten dün yapılan yazılı açıklamada, “Türk vatandaşlarına dört özgürlüklerin verilmesi durumunda Kıbrıs’ın Türkleşeceği” iddiasında bulunarak Rum hükümetine Türkiye’nin bu talepleri karşısında uluslararası alanda ve AB’de önlemler alma çağrısında bulundu.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillias ise dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kabul edilemez diye nitelediği talebi karşısında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tutumunu eleştirerek, Anastasiadis’in burada yaptığı açıklamalarda bunu kabul etmediğini dile getirdiğini ancak diğer taraftan AB Komisyonu’nun tavır almasını bekleyerek öneriyi incelemekte olduğunu iddia etti.

(SB/HA)