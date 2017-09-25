Edek Ve Ekologlardan Anastasiadis’e Eleştiri

Rum siyasi partilerden EDEK ile Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği’nden yapılan açıklamalarla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik Kıbrıs sorunuyla ilgili eleştirilerde bulunuldu.

“BAŞKAN FIRSATI KAÇIRDI”

“ANASTASİADİS’İN HATALARI AKINCI’YI AVANTAJLI POZİSYONA GETİRDİ”

Lefkoşa, 25 Eylül 17 : Rum siyasi partilerden EDEK ile Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği’nden yapılan açıklamalarla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik Kıbrıs sorunuyla ilgili eleştirilerde bulunuldu.

Alithia gazetesine göre EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Anastasiadis’in, New York’ta BM Genel Sekreteriyle yaptığı görüşme sırasında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik sürecin çerçevesinin değiştirilmesi ve muhtemelen yeni bir taktiğin başlatılması için verilen bir fırsatı daha çöpe attığını söyledi.

Anastasiadis’in başarısız olan bir taktiğini içerisinde kendi kendini mahsur ettiğini ifade eden Sizopulos, Anastasiadis’in içerisinde mahsur kaldığı çerçevenin, “Kıbrıs’ı garantilerden kurtarmadığını, belirsiz bir zamana kadar Türk ordusunun varlığını, Türk vatandaşlarına dört özgürlüğü, yerleşiklere mülkiyet haklarını, dönüşümlü başkanlığı, sayısal eşitlik ve vetoyu teminat altına aldığını” savundu.

Tüm bu maddelerin benimsenmesiyle normal, demokratik ve işlevsel devlete ulaşılamayacağını iddia eden Sizopulos, işlevsel olmayacak ve Türkiye’nin mandası olacak bir devlete dönüşüm olacağını iddia etti.

Ekologlar ise yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in hatalarının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı hakemlik isteme konusunda avantajlı bir pozisyona getirdiğini söyledi.

Akıncı’nın görüşmeler çerçevesini yeniden tayin etme çabalarına, KKTC’deki “mahsurlara” yollanan malzemelere vergi konulurken Güven Yaratıcı Önlemler’den bahsetmesine Anastasiadis’in bir yanıt vermesi gerektiğini savunan Ekologlar, bunun yerine Anastasiadis’in, Guterres çerçevesinde görüşmelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu dile getirerek gelişmeleri takip etmekle yetindiğini belirtti.

Belki de Anastasiadis’in bu nedenden dolayı ayrılmadan önce Ulusal Konseyi toplamak istemediğini kaydeden Ekologlar, Anastasiadis’in orada da başkanlık seçimleri öncesinde sunacağı bir planının olmadığını savundu.

(HC/HÖ)