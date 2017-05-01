Edek’in Papadopulos’a Desteği Kesinleşti

EDEK partisinin, geçtiğimiz Cumartesi günü başlayıp dün tamamlanan parti kurultayının, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un 2018 yılında Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin ortak adayı olarak desteklenmesi konusundaki parti sekreterliği önerisini, 3 çekimser oyla onayladığı haber verildi.

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : EDEK partisinin, geçtiğimiz Cumartesi günü başlayıp dün tamamlanan parti kurultayının, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un 2018 yılında Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin ortak adayı olarak desteklenmesi konusundaki parti sekreterliği önerisini, 3 çekimser oyla onayladığı haber verildi.

Politis gazetesi “EDEK Yalnızca Üç Çekimser Oyla Resmen Nikolas’la” başlıklı haberinde, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un yaptığı açıklamada, bu kararı “Kıbrıs sorununu tehlikeli bir biçimde yıkıcı yollara sürükleyen bugünkü hükümetin politikasından kurtulma faaliyeti olarak tanımladığını” aktardı.

Gazete, EDEK kurultayı kararında, Kıbrıs sorununda yıkıcı olarak tanımlanan gidişat ve ekonomik kriz konusunda, geçmişteki ve mevcut Rum Yönetimi Başkanlarının kararlarına sorumluluk yüklendiğini de belirtti.

EDEK partisinin, Nikolas Papadopulos’un adaylığını, ülke yönetiminin ve Kıbrıs sorunundaki gidişatın değişmesi, vatandaşların güveninin geri kazanılması ve ciddi sosyal sorunların çözülmesini hedef koyarak onayladığını kaydeden gazete, DİKO Başkanı Papadopulos’un ise EDEK’in kararından duyduğu memnuniyeti belirterek, galip geleceği ortak bir mücadeleden söz ettiğini belirtti.

Haravgi gazetesine göre, EDEK Başkanlığına aday olan Diomidis Diomidus ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı adayının desteklenmesi süreciyle ilgili farklı icraatlarda bulunulması gerektiğine atıfta bulunarak, öneriye lehte oy verdiğini söyledi ve kurultay bildirgesinin nihai metnine “programın nihai metninin, parti organlarının onayına sunulacağı” ifadesinin eklendiğini belirtti.

Alithia gazetesi ise “Nikolas’a Oy verdi ve İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonu Unuttu” başlıklı haberinde, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, iki kesimli iki toplumlu federasyonu “ırkçı” diye tanımladığını anımsattı, ancak kurultayın bildirgesinde, iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili hiçbir atıfta bulunulmadığına işaret etti.

Haber Haravgi’de “EDEK: Nikolas Papadopulos’a Kurultay Kararıyla da Destek”, Simerini’de “Egemenlik Konçertosu- Papadopulos’un Şahsına EDEK’ten Oybirliğiyle Destek”, Fileleftheros’ta ise “EDEK’ten Nikolas’a Mühürlü Destek” başlığıyla yer buldu.

(İY/ÖK)