banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98247
ALTIN
187.027
DOLAR
4.4742
STERLİN
6.0199
EURO
5.2921
Ortaöğretimde karne günü...
YAZ TATİLİ BAŞLADI
Kaymakamlık soruşturma başlattı!
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!
Satıcılar ve alıcılar yakalandı
SATICILAR VE ALICILAR YAKALANDI
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282

Edek İle Elam Arasında Ödenek Tartışması!

Rum tarafındaki EDEK partisinin, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’a yönelik finansmanının sonlandırılması gerektiğini iddia ettiği belirtildi.

Edek İle Elam Arasında Ödenek Tartışması!

Rum tarafındaki EDEK partisinin, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’a yönelik finansmanının sonlandırılması gerektiğini iddia ettiği belirtildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:20
Edek İle Elam Arasında Ödenek Tartışması!

 Rum tarafındaki EDEK partisinin, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’a yönelik finansmanının sonlandırılması gerektiğini iddia ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Kuzey Kıbrıs’ın finanse edilmesinin, çözüme ulaşılmasına yardımcı olmadığını ve çözüm perspektifini uzaklaştırdığının anlaşılması gerektiği iddiasında bulunan EDEK, “Bu paraların bir kısmının, Türklerin 1974 yılında gerçekleştirdikleri suçların örtbas edilmesi için kullanıldığı ortaya çıktığı andan itibaren, finansmanın durdurulmasının zorunlu hale geldiğini” ileri sürdü.

banner277
Haberinin devamında EDEK’in açıklamasının ise Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın tepkisi çektiğini kaydeden gazete, ELAM’ın, EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin, diğer beş Rum AP milletvekilliyle birlikte, “Özgürlükler ve Uluslar Avrupası’nın (ENF)”, 17 Nisan 2018 tarihli değişiklik önerisini reddettiğini belirtti.

Bu değişiklik önerisinin, Türkiye’nin AB’ye girişine ilişkin müzakerelere kesin bir son verilmesi ile Türkiye’yle ilgili katılım öncesi ödeneklerinin kesin anlamda askıya alınmasını öngördüğünü anımsatan ELAM, EDEK’in eylemlerde de bulunmasını umduğunu, çünkü içi boş beyanların yalnızca iyi niyetle dinleyen kulakları memnun ettiğini ekledi.

               


banner288
Son Güncelleme: 07.06.2018 12:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolu Zararı, Kuraklıkla Birlikte 10 Milyon Euro’nun Üzerinde!
Dolu Zararı, Kuraklıkla Birlikte 10 Milyon Euro’nun Üzerinde!
Havalimanında Yasaklı İlaçla Yakalandılar...
Havalimanında Yasaklı İlaçla Yakalandılar...
Fırın Makarnası ve Pirzola Çalan Siyasi Sığınmacı Tutuklandı!
Fırın Makarnası ve Pirzola Çalan Siyasi Sığınmacı Tutuklandı!
KKTC Turizmini Rakip Olarak Görüyorlar
KKTC Turizmini Rakip Olarak Görüyorlar
Neofitu, ABD Temaslarını Sürdürüyor...
Neofitu, ABD Temaslarını Sürdürüyor...
Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Ayağı Özel Etabı KKTC’den Geçmeyecek!
Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Ayağı Özel Etabı KKTC’den Geçmeyecek!
Anastasiadis, Müzakerelere Dönmek İçin Uygun Koşulları Bekliyor...
Anastasiadis, Müzakerelere Dönmek İçin Uygun Koşulları Bekliyor...
ABD ve Fransa’nın “Caydırıcı” varlığı!
ABD ve Fransa’nın “Caydırıcı” varlığı!
Şilluris’in Rus Büyükelçiyle Görüşmesinin Gündeminde Akkuyu vardı!
Şilluris’in Rus Büyükelçiyle Görüşmesinin Gündeminde Akkuyu vardı!
Korniliu, BM Genel Kurulu 73’üncü Oturumu Başkan Yardımcılığına Seçildi!
Korniliu, BM Genel Kurulu 73’üncü Oturumu Başkan Yardımcılığına Seçildi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim