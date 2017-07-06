Edek Gençliği Federasyon Konusunda Referandum İstiyor

EDEK’in, 2015’te aldığı iki bölgeli iki toplumlu federasyonu reddetme kararından sonra EDEK Gençlik örgütünün de geçen cumartesi günkü kongresinde Kıbrıs sorununa istenilen çözüm olarak “üniter devlet”te karar kıldığı haber verildi.

EDEK’in, 2015’te aldığı iki bölgeli iki toplumlu federasyonu reddetme kararından sonra EDEK Gençlik örgütünün de geçen cumartesi günkü kongresinde Kıbrıs sorununa istenilen çözüm olarak “üniter devlet”te karar kıldığı haber verildi.

Politis’in haberine göre, kongresinde aldığı karar dün basın açıklamasıyla duyuran EDEK Gençlik örgütü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Rum tarafında, “iki bölgeli iki toplumlu federasyonu müzakere zemini olarak kabul mü ret mi ediyorsunuz?” sorusunun sorulacağı bir referandum çağrısı yaptı.