Güney Kıbrıs:
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06 Temmuz 2017 Perşembe 07:43

Edek Gençliği Federasyon Konusunda Referandum İstiyor

EDEK’in, 2015’te aldığı iki bölgeli iki toplumlu federasyonu reddetme kararından sonra EDEK Gençlik örgütünün de geçen cumartesi günkü kongresinde Kıbrıs sorununa istenilen çözüm olarak “üniter devlet”te karar kıldığı haber verildi.

Edek Gençliği Federasyon Konusunda Referandum İstiyor
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EDEK’in, 2015’te aldığı iki bölgeli iki toplumlu federasyonu reddetme kararından sonra EDEK Gençlik örgütünün de geçen cumartesi günkü kongresinde Kıbrıs sorununa istenilen çözüm olarak “üniter devlet”te karar kıldığı haber verildi.

Politis’in haberine göre, kongresinde aldığı karar dün basın açıklamasıyla duyuran EDEK Gençlik örgütü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Rum tarafında, “iki bölgeli iki toplumlu federasyonu müzakere zemini olarak kabul mü ret mi ediyorsunuz?”  sorusunun sorulacağı bir referandum çağrısı yaptı.

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