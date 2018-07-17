Edek Derinya Barikatı’nın Açılması Aleyhinde Etkinlik Düzenliyor...

LEFKOŞA’DA YARIN ANTİ-İŞGAL ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

EDEK’in, perşembe günü, Derinya Barikatı’nın açılması aleyhinde etkinlik düzenleyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi”nde yer alacak etkinlikte EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un ana konuşmacı olacağını ve Sizopulos’un, herkesin etkinliğe katılması için açık davet yaptığını yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde de, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin, Lefkoşa’daki “Ayios Kassianos” (Okullar Yolu) bölgesinde, yarın saat 19.00’da “anti-işgal etkinliği” düzenleyeceğini kaydetti.

