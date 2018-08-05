Edek Başkanı Marinos Sizopulos İle Söyleşi

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs sorunundan da bahsetti.



Gazeteye göre, Sizopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un keşif temaslarıyla ortaya çıkan fırsatı, müzakerelerin çerçevesini ve temelini Kıbrıs sorununun özüne taşımaları için kullanabileceğini” öne sürdü.



Sizopulos, Kıbrıs sorununun özünü ise “‘istila, devam eden işgal ve Kıbrıs halkının politik ve insanlık haklarının ihlal edilmesi” olarak tanımladı.



İki devlet çözümünü de reddeden Sizopulos, bunun bugünkü durumundan da kötü olduğunu ekledi.

