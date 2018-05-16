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East Med Boru Hattı Anlaşmasına İlişkin Hazırlıklar

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : East Med doğal gaz boru hattının inşasına yönelik devletler arası anlaşma imzalanması planlarının, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İsrail ve Avrupa Komisyonu’ndan (gözlemci olarak) çalışma gruplarının katılımıyla, Atina’da gerçekleştirildiği belirtildi. 

East Med Boru Hattı Anlaşmasına İlişkin Hazırlıklar

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : East Med doğal gaz boru hattının inşasına yönelik devletler arası anlaşma imzalanması planlarının, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İsrail ve Avrupa Komisyonu’ndan (gözlemci olarak) çalışma gruplarının katılımıyla, Atina’da gerçekleştirildiği belirtildi. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:18
East Med Boru Hattı Anlaşmasına İlişkin Hazırlıklar
Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : East Med doğal gaz boru hattının inşasına yönelik devletler arası anlaşma imzalanması planlarının, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İsrail ve Avrupa Komisyonu’ndan (gözlemci olarak) çalışma gruplarının katılımıyla, Atina’da gerçekleştirildiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İsrail ve AB’nin yer aldığı toplantının, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’nda gerçekleştirildiğini yazdı.
Gazete Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak toplantıya ilişkin sonucun cesaret verici olduğunu, konuya ilişkin tüm boyutların, uzlaşma ortamında,  ayrıntılı bir şekilde ele alındığını belirtti. 
Toplantı çerçevesinde, çalışma gruplarının 4-5 Haziran’da yeniden bir araya gelmesine de karar verildiğini yazan gazete, East Med boru hattının, doğal gazın Doğu Akdeniz’den, Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşınmasını öngördüğünü, önceki incelemelerin, çalışmanın teknik açıdan mümkün olduğunu ortaya koyduğunu da anımsattı. 
VOTSİS 
Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde, milletvekili  Angelos Votsis’in, Rum Meclisi Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Komitesi Başkanı olarak katıldığı, Sofya’daki AB Üyesi Ülkelerin Meclis Enerji Komiteleri Başkanları toplantısında, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin enerji güvenliğinde Akdeniz ülkesi ve AB  üyesi ülke olarak oynadığı role vurgu yaptığını yazdı.
Habere göre Votsis, Güney Kıbrıs’ın rolünün, AB ve Doğu Akdeniz bölgesi açısından karşılıklı yarar olduğunu da ifade etti. 
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HİDROKARBON EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖDENEK 
Öte yandan Politis gazetesi, hidrokarbon konularındaki eğitime ilişkin 2.84 milyon Euro’luk ödeneğin hala daha beklemede olduğunu belirtti. 
Gazete “Eğitim Ödeneğine Engel” başlıklı haberinde Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin, hidrokarbon konularındaki eğitim ile ilgili 2.84 milyon Euro’luk ödeneği serbest bırakmak için, Rum Enerji Bakanlığı önüne koyduğu bir takım soruların yanıtını beklediğini yazdı. 
Gazete Rum Meclisi Maliye Komitesi Başkanı Averof Neofitu’nun, 25 Nisan 2018 tarihli mektubunda, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’e bir takım sorular sorduğunu ancak bunların henüz yanıtlanmadığını belirtti. 
(FK/HA) 

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