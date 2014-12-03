“East Med Pıpelıne” Projesi İçin Sevkovic’ten Para İsteyecekler

RUM, YUNAN VE İSRAİL ENERJİ BAKANLARI, AVRUPA KONSEYİ’NİN AVRUPA ENERJİ BİRLİĞİ SORUMLUSUNDAN RANDEVU ALDI

PROJEYE “AFRODİT YATAĞI” DEĞİL, ENI-KOGAS VE TOTAL’İN BULACAĞI YATAKLAR DAHİL OLACAK

Rum, İsrail ve Yunan Enerji bakanları, “East Med Pipeline” (Doğu Akdeniz Boru Hattı) projelerinin fizibilitesinin AB tarafından finanse edilmesi, uygun görülmesi halinde de projenin Ortak Çıkar Projesi kapsamına alınarak, ortaklaşa finanse edilmesi için AB Enerji Birliği’nden sorumlu Avrupa Komitesi başkanı Maros Sevkovic ile görüşecek.

Politis haberi “Sevkovic ile Randevu... Kıbrıs-Yunanistan-İsrail East Med Pipeline İçin İnceleme İleri Götürüyor” başlığıyla ve “East Med Pipeline” projesiyle ilgili haritayla birlikte aktardı.

Gazete adı geçen üç ülkenin enerji bakanları; Yorgos Lakkotripis, Yannis Maniatis ve Silvan Şalom’un görüşmek için Sevkovic’e ortak talep mektubu gönderdiklerini, 8 Aralık’ta gerçekleşecek görüşmenin 9 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Enerji Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde olacağını yazdı.

Gazeteye göre Lakkotripis, Maniatis ve Şalom Sevkovic’ten Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının Yunanistan ve İtalya’ya bağlanmasını öngören “East Med Pipeline” planlarının sürdürülebilirlik ve teknik uygunluk araştırmasının AB tarafından finanse edilmesini isteyecek. Bu aşama tamamlandığında uygun görülmesi halinde adı geçen ülkelerle AB fonlarından ortaklaşa finanse edilmesi için projenin ortak çıkar projesi (PCI) kapsamına alınmasını isteyecekler.

PROJEYE “AFRODİT YATAĞI” DEĞİL, ENI-KOGAS VE TOTAL’İN BULACAĞI YATAKLAR DAHİL OLACAK

Gazete projenin Avrupa Komitesi tarafından finanse edilmesi fikrini, İsrail Enerji Bakanı’nın önceki hafta Roma’da, ülkesinin, “Rum” ve İsrail “Münhasır Ekonomik Bölgelerinden” ve diğer komşu ülkelerden doğal gazı Yunanistan’a ve İtalya’ya veya diğer Avrupa ülkelerine taşıyacak bir boru hattına katılmak isteğini dile getirirken ortaya attığını yazdı.

Gazeteye göre Lakkotripis ve Maniatis geçen hafta Lefkoşa’nın Rum kesiminde Mısır Petrol Bakanı ile görüşmeleri çerçevesinde, projenin gelecekteki ortak çıkar projeleri kapsamına alınması için Komisyon’a başvurulması kararı alındı. Ardından Şalom’la irtibata geçildi ve üçlü; Sevkovic’ten randevu aldı.

Gazete, pazartesi günkü sayısında “East Med Pipeline” projesine yer veren İngiliz “The Guardian” gazetesinin, projenin Avrupa’ya yılda 10 milyon metreküp doğal gaz sağlayabileceğini, boru hattının yaklaşık bin 500 kilometre uzunlukta olacağını, bazı noktalarda deniz yüzeyinin 3 bin metre altına döşenmesi gerekeceğini yazdığını aktardı.

Habere göre “The Guardian” projeyle ilgili ekonomik ve teknik meseleler dışında, boru hattının Kıbrıs Adası’nın güneybatısından geçmesi öngörüldüğünden siyasi meseleler de ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Gazete East Med Pipeline boru hattı düşüncesinin Güney Kıbrıs’ın Mısır’a doğal gaz satma projesini ortadan kaldırmadığını, Mısır hükümetiyle şu anda Afrodit yatağıyla ilgili müzakerelerin devam ettiğini belirtti. East Med Pipeline projesinin, İsrail MEB’indeki büyük yataklardan ve sözde “Rum” MEB’inde ENI-KoGas ve Total’in sürdürdüğü sondajlarda keşfedilecek yataklardan çıkarılacak doğal gazın ihracı için kullanılacağını haberine ekledi.