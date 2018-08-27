Düzce Ve Güvercinlik Kökenli Rumlardan İki Ayrı Eylem



“Ahna” (Düzce) ve “Aheritu” (Güvercinlik) kökenli Rumların, dün iki ayrı “anti-işgal” eylemi düzenlediği belirtildi.



Politis gazetesi, “Ahna” kökenli Rumların dün sabahki “anti-işgal” yürüyüşünün, “Dasaki Ahnas” mezarlığı ile “Larnaka-Mağusa” yolunun kesiştiği noktada başladığını yazarken, Ay. Marina kilisesinin karşısındaki alanda gerçekleştirilen etkinlikte, köye geri dönüş için dualar edildiğini kaydetti. Gazete, etkinliğin ardından BM’ye muhtıra verildiğini de ifade etti.



Fileleftheros gazetesi ise haberinde, “Aheritu” kökenli Rumların, dün “Agios Georgios Vrisullon” semtinde yaptıkları etkinlikte, hayatını kaybedenleri ve kayıpları anarak, köylerine geri dönme isteklerini vurguladıklarını belirtti.



Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu etkinlikte konuşmacı olduğunu da ekledi.



