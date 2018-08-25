Düzce Ve Güvercinlik Kökenli Rumlardan Eylem!

(Düzce) ve “Aheritu” (Güvercinlik) kökenli Rumlar yarın iki ayrı “anti işgal” etkinliği düzenliyor.

Fileleftheros gazetesi, “Ahna” kökenli Kıbrıslı Rumların yarın sabah saat 09:00’da ara bölgede bulunan “Dasaki Ahnas” mezarlığı ile “Larnaka-Mağusa” yolunun kesiştiği noktada toplanarak etkinlik düzenleyeceklerini ve BM temsilcisine bildiri vereceklerini yazdı.

Gazete, “Aheritu” (Güvercinlik) kökenli Rumların ise Güney Kıbrıs’ta bir anma etkinliği gerçekleştireceklerini, ekinlikte duaların okunmasının yanı sıra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de bir konuşma yapacağını belirtti.

