Düşük Gelirli Kesimler Ve Mahsurlara Noel Ödeneği...

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Rum Bakanlar Kurulu, devlet yardımı alanlar, düşük gelir düzeyinden emekli olanlar ile KKTC’de yaşayan “mahsurlara” Noel yortusu sebebiyle ek ödenek verilmesi kararı aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin, devlet yardımı alanlar, düşük gelir düzeyindeki emekliler ve KKTC’de ikamet eden mahsurlar ve çocuklarına toplam 15 milyon Euro tutarında ek ödenek verilmesini kararlaştırdığını yazdı.

Habere göre, söz konusu kesimlere Aralık ayında, ailelerinin temel ihtiyaçlarının yüzde 80’ine denk gelecek şekilde ek ödenek verilecek.

KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Kıbrıslı Rumlar ile bunların Dipkarpaz anaokulu, ilkokulu ve ortaokulunda öğrenim gören çocuklarına, Aralık ayında almaları gereken ödenek kadar bir ek ödenek daha verilecek.

(SB/SEL)