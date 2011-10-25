Düşük riskini artırıyor

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, gebelik döneminde plazantadaki kan dolaşımını olumsuz etkileyerek bebeğin büyümesini engelliyor.

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Yavuz Selim Demir, yaptığı açıklamada, gebelik döneminde diyabetin çok önemli olduğunu, anne ve bebek sağlığı açısından risk yaratabildiğini söyledi. Diyabetin gebelik döneminde ortaya çıkmasının “gestasyonel diyabet”, diyabet hastası kadının gebeliğinin ise “pregestasyonel diyabet” şeklinde isimlendirildiğini belirten Demir, gebeliğin erken döneminde hormonlardaki değişikliklerden dolayı yüksek insülin düzeylerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Demir, diyabet durumunda gebenin kan şekerinde düşme gözükebildiğini ve ileri dönemlerde insülin direnci gelişebildiğini söyledi. Annedeki diyabetin kanda oksijen salınımını bozduğundan plazantada kan dolaşımının da olumsuz etkilendiğini anlatan Demir, “Kan dolaşımının bozulması anne karnındaki bebeğin büyümesini engeller” dedi. Demir, gebelik sonrasında yüzde 25-30 hastada diyabetin kalıcı olduğuna ve diyabetik gebelerin çocuklarında diyabet gelişimi riskinin arttığına dikkati çekti.

DİYABETİK ANNE ADAYINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU ARTIYOR Diyabet görülen anne adayında “düşük riskinin arttığını” vurgulayan Demir, bu kişilerde ölü doğum oranının sık görüldüğüne dikkati çekti. Demir, diyabetik anne adayında, idrar yolu enfeksiyonu riskinin arttığını, bebeğin kilolu dünyaya gelebildiğini ifade etti. Obezitenin, gebelikte diyabet riskini artırdığını vurgulayan Demir, “Daha önce gebeliğinde gestasyonel diyabeti olanlar, glikozürisi olanlar, ailesinde diyabet hastası bulunanlar, polikistik over hastalığı olanlar dikkatli olmalıdır. Çünkü, bu kişilerde diyabet görülme riski, diğer anne adaylarına oranla daha yüksektir” uyarısında bulundu.

GEBELİK DİYABETİ TANISI NASIL KONUR Demir, açlık kan şekerinin 126 mg/dl ve üzerinde veya günün herhangi bir saatindeki kan şekerinin 200 mg/dl ve üzerinde olması halinde diyabet tanısı konulduğunu söyledi. Tarama testleriyle de tanı konulabileceğini ifade eden Demir, “Gebeliğin 24-28 haftalarında 50 gr glukozla tarama testi yapılır. Kan şekeri 140 mg/dl ve üzerinde ise gebeye 100 gr glukozla yükleme testi yapılır. Kan şekerinin, ilk dakikada 95, 1. saatte 180, 2. saatte 155, 3. saatte 140 mg/dl ve üzerinde iki değere sahip olması diyabet tanısını koydurur” dedi.

TEDAVİ NASIL OLMALI Demir'in verdiği bilgiye göre, diyabetin mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor. Aşırı kilo alınmasının önlenmesi, 17. haftaya kadar açlık kan şekerinin 90 mg/dl, tokluk kan şekerinin ise 120 mg/dl altında olması isteniyor. Anne adayının ideal kilosuna göre diyet programı yapması öneriliyor. Karbonhidratların yüzde 45'den az olmaması, folik asit ve kalsiyum desteği verilmesi gerekiyor. Gebelik süresince 10-12 kg ağırlık artışı öneriliyor. Gün içinde 3 ana ve 3 ara öğün yemek yenilmesi tavsiye ediliyor. Gebelikte egzersizle kan şekerinin ayarlanması gerektiği vurgulanıyor. Diyet ve egzersizle kan şekerleri hedef değerlerde seyretmezse günde 4 kez insülin enjeksiyonu veya insülin pompasıyla kan şekeri regüle ediliyor. Ağız yoluyla alınan antidiyabetik ilaçların gebelikte kullanılmaması gerekiyor.