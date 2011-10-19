DÜNYA JİNSEİ MUCİZESİNİ KONUŞUYOR

Ünlü prof ve doktorlar tarafından Jinsei tavsiye ediliyor ve ünlü sanatçıların yeni çılgınlığı olarak kabul görüyor. Bir çok dizi Oyuncusunun boynunda bu ürünü görmek mümkün. Yahşi cazibe , Kurtlar vadisi, Kavak Yelleri, Papatyam bu dizilerden sadece bazıları. Bunun yanı sıra Ajda Pekkan, Arda Turan, Fatih Terim gibi isimler de kullananlar arasında yer alıyor.

Jinsei, İngiltere Kay Pidgeon'da yapılan bilimsel araştırmalarda insan vücudu üzerinde olumlu etkileri kabul edilmiş ve belgelenmiş bir üründür. Ayrıca Türk Atom Enerjisi kurumu tarafından güvenilirlik belgesi almıştır.

Ürünün asıl amacı dışardan gelen elektromanyetik dalgalara karşı koruma altında alması. Günlük hayatımızda, bir taraftan gelişmiş teknoloji'den yararlanırken, diğer taraftan radyo frekans dalgaları yayan, cep telefonu, radyo ve telefon vericileri, baz isyasyonları, bilgisayarlar, kablosuz internet antenleri, uydu antenleri, mikro dalga fırın, saç kurutma makinası vb. cihazlar'ın yaydığı radyasyon ve gözle görülmeyen elktromanyetik dalgalara maruz kalırız. Bu frekans dalgaları, vücudun enerjisini ve direncini düşürerek, hücrelerin hastalıklara karşı mücadele etmesine de engel olabilir. Elektro manyetik kirlilik olarak adlandırılan bu frekanslar insan vücudunu güçsüz ve enerjisiz bırakabilir. Bu da hastalıklarla mücadelede vücudumuzu savunmasız kılar. Tam da bu nokta da Jinsei Power devreye girer sözü edilen tehlikeli dalgaların bize ulaşıp zarar vermesini engeller.

Jinsei'nin hedef aldığı başlıca rahatsızlıklar; Migren, Panik atak, Yorgunluk, Stres, Uykusuzluk, Kemik ve eklem ağrıları, Bel-boyun-omuz ağrıları, Ürtiker, Uyku Apnesi, Konsantre bozukluğu gibi bir çok rahatsızlığa iyi geldiği kanıtlanmış. Ancak çoğu kullanıcının yaptığı gibi sadece koruma amaçlı da kullanılabilir. Geçen sene Jinsei ile tanışanlar kış aylarında hiç hastalanmadıklarını veya hastalıklarını kolay atlattıklarını belirtiyorlar. Bu şekilde ve daha binlerce kullanıcı yorumu www.jinseipower.com adresinde yer alıyor. Normal vatandaşlar dışında ünlü ve güvenilir doktorlar da kullandıklarını ve tavsiye ettiklerini aşağıdaki şekilde ifade ediyorlar

DR. Ender Saraç: "Ben kullanıyorum tavsiyede ediyorum, en azından ne yapabilirsek kardır demiştir".

DR. Mehmet Öz: "Başımıza dolu bir silah dayanamayız ama her gün buna benzer bir şeyi saatlerce kafamıza dayıyor olabiliriz" diyor.

Jinsei Power yetkilileri, sahte ürün uyarısında bulunarak "Ürünü Türkiye'ye getirdikten sonra bir çok sahtemiz hem kolye olarak hemde bileklik olarak piyasaya çıkmıştır. Fakat hiç birinin bilimsel dayanakları olmadığı gibi hiç bir yararları da yoktur. Piyasada 50-60TL bu tür ürünleri almanız mümkün değildir." şeklinde konuşuyor ve mutlaka gerçek bayi kanalıyla satın alınması uyarısını yapıyor.

Jinsei ile ilgili daha fazla bilgi için 444 16 82 bu telefondan veya www.jinseipower.com adresiden yetkililere ulaşabilirsiniz. Ayrıca üründen memnun kalınmazsa firma bir ay içerisinde iade garantisi veriliyor.