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Duncan: “İki Toplumlu İki Kesimli Federasyonu Destekliyoruz”

İngiltere’nin AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Alan Duncan, ülkesinin Kıbrıs sorununa “iki toplumlu, iki kesimli, federal bir çözüm bulunmasını desteklediğini” dile getirdi.

Duncan: “İki Toplumlu İki Kesimli Federasyonu Destekliyoruz”

İngiltere’nin AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Alan Duncan, ülkesinin Kıbrıs sorununa “iki toplumlu, iki kesimli, federal bir çözüm bulunmasını desteklediğini” dile getirdi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:41
Duncan: “İki Toplumlu İki Kesimli Federasyonu Destekliyoruz”

İngiltere’nin AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Alan Duncan, ülkesinin Kıbrıs sorununa “iki toplumlu, iki kesimli, federal bir çözüm bulunmasını desteklediğini” dile getirdi.
Alithia ve diğer gazeteler, İngiltere’nin AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Alan Duncan’ın İngiltere’deki “Ulusal Kıbrıs Federasyonu’na” gönderdiği mektupta, ülkesinin “Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek kalıcı ve adil bir çözümü desteklemeyi sürdürdüğünü” ifade ettiğini yazdılar.
Habere göre söz konusu federasyon tarafından İngiltere Başbakanı Theresa May’e, Türkiye’nin Kıbrıs’taki sözde “işgalinin yıl dönümü” sebebiyle gönderilen mektuba yanıt veren Duncan, İngiltere’nin, “uluslararası alanda kabul görmüş iki toplumlu, iki kesimli, federasyon çözümünün Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi hedefine ulaşılması için en iyi yol olduğuna inanmayı sürdürdüğünü” vurguladı.
Mektubunda garantiler konusuna da değinen Duncan, İngiltere’nin “Kıbrıs’taki iki toplumun güvenlik endişelerini giderecek ve diğer garantör ülkelerle Kıbrıs’taki iki tarafın uzlaşacağı her türlü anlaşmaya açık olduğunu” ifade etti.
Duncan, Kıbrıs’ta nihai bir çözümün ancak adadaki iki tarafta yapılacak referandumlarda onay alması durumunda geçerli olacağını vurguladığı mektubunda, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) yürüttüğü enerji faaliyetlerine de değindi.
Duncan mektubunda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi MEB’indeki doğal kaynaklarını değerlendirme çalışmalarını uzun zamandan beridir tanımış durumdayız ve araştırmaların ilerlediğini görmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının tüm Kıbrıslıların faydasına olacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini de dile getiren Duncan, hidrokarbon yataklarının Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına katkı sağlamasının yollarını bulmaları konusunda tarafların çaba göstermesi tavsiyesinde de bulundu.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 14:01
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