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Dujarrıc: “BM taraflarla temas içerisinde”

BM Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin, Kıbrıs sorununun tarafları ile soruna bir yöntem arama ve gelecekteki süreçle ilgili görüşlerini netleştirmeleri konusunda taraflarla temas halinde olduğunu söyledi. 

Dujarrıc: “BM taraflarla temas içerisinde”

BM Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin, Kıbrıs sorununun tarafları ile soruna bir yöntem arama ve gelecekteki süreçle ilgili görüşlerini netleştirmeleri konusunda taraflarla temas halinde olduğunu söyledi. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 06:39
Dujarrıc: “BM taraflarla temas içerisinde”

BM Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin, Kıbrıs sorununun tarafları ile soruna bir yöntem arama ve gelecekteki süreçle ilgili görüşlerini netleştirmeleri konusunda taraflarla temas halinde olduğunu söyledi. 


Fileleftheros, “BM Acele Etmiyor” başlıklı haberinde,“Dujarric’inbu açıklamayı, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Genel Sekreter’i müzakerelerin yeniden başlamasını istemeye teşvik ettiği açıklaması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da müzakerelerin yeniden başlaması fikrini selamladığının hatırlatılması üzerine yaptığını” yazdı.

Habere göre, Dujarric “hatırlayacağınız gibi, geçen yıl Kıbrıs konferansının sonunda Genel Sekreter bütün tarafları, gelecekte yeniden özlü bir diyalog için şartların olgunlaşıp olgunlaşmadığını netleştirmek için düşünmeye çağırmıştı” dedi.

Gazete Dujarric’in bu açıklamasına şu yorumu yaptı:

“BM, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili karar almakta acele etmiyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak temaslar sadece keşif nitelikli ve müdahillerin niyet ve pozisyonlarını yoklamak hedefiyle olacak. BM’nin nasıl hareket edeceğine, özellikle de tam gelişmiş bir müzakere prosedürüne (fully fledged negotiations) dönüp dönmeyeceğine bu temaslardan sonra karar verilecek. Bugünkü şartlarda böyle bir prosedür imkânsız görünüyor.”

Alithia haberi “BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü…. Temaslar ve Düşünme” başlığıyla aktardı.

 

 

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 09:58
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